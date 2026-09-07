Gran Turismo 8 dovrebbe essere in sviluppo, stando a un annuncio di lavoro

I nuovi indizi

Polyphony Digital ha un gran numero di ruoli lavorativi aperti. Tra le posizioni aperte figurano Build Engineer, Online Engineer, Front-End Engineer, Racing Game Programmer, Graphics Programmer, Sound Programmer, Game AI Programmer, Vehicle Simulation Programmer, Game Engine Programmer, UI Designer, CG Artist e Technical Artist, oltre ad altri incarichi legati allo sviluppo.

Non viene specificato che il progetto sia ufficialmente Gran Turismo 8, ma considerando la natura delle attività richieste e il fatto che Gran Turismo 7 sia ormai entrato in una fase avanzata del suo ciclo di supporto, l'ipotesi appare plausibile. La serie principale segue inoltre tradizionalmente cicli di sviluppo piuttosto lunghi, rendendo normale che il successore venga preparato con largo anticipo.

Particolarmente interessante è la descrizione della posizione di Vehicle Simulation Programmer, secondo cui la figura selezionata dovrà contribuire a "migliorare il motore di simulazione dei veicoli della serie Gran Turismo e ricreare i meccanismi unici dei singoli modelli". Un'indicazione che lascia intendere come Polyphony stia continuando a lavorare proprio su uno degli aspetti centrali della serie: la riproduzione dettagliata del comportamento e delle caratteristiche delle automobili.

Ribadiamo che per il momento non ci sono informazioni ufficiali su Gran Turismo 8, né dettagli su contenuti, piattaforme o tempistiche.