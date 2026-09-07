Apple punta a monetizzare ancora di più l’App Store: cosa potrebbe cambiare

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple starebbe valutando nuovi modi per aumentare i ricavi generati dall'App Store . A promuovere questa iniziativa sarebbero John Ternus, nuovo CEO dell'azienda, ed Eddy Cue, responsabile dei servizi. La nuova strategia si inserirebbe nel contesto della recente decisione di Phil Schiller di lasciare la gestione dell'App Store . L'Apple Fellow, secondo quanto riportato, non sarebbe particolarmente favorevole a queste nuove iniziative, temendo che possano alimentare ulteriori tensioni con gli sviluppatori e con le autorità governative .

Un’iniziativa rischiosa

Phil Schiller, Apple Fellow, ha lasciato la gestione dell'App Store per dedicarsi ad altri progetti. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua consueta newsletter Power On, Schiller non sarebbe particolarmente favorevole alla nuova iniziativa. Le informazioni arrivano da fonti interne all'azienda e, come sempre in questi casi, vanno quindi prese con la dovuta cautela. Gurman precisa però che non ci sarebbe stato alcuno scontro all'interno dell'azienda. Semplicemente, Schiller avrebbe scelto di non prendere parte a un'iniziativa che, a suo parere, potrebbe "irritare gli sviluppatori e i governi".

App Store

Tra l'altro, durante la battaglia legale tra Apple ed Epic Games nel febbraio 2025, Schiller si era inizialmente opposto alla commissione del 27% che Apple intendeva applicare sugli acquisti effettuati al di fuori dell'App Store. Una posizione che, alla luce delle recenti mosse dell'azienda, assume particolare rilevanza: dall'aprile 2025, infatti, Apple non riscuote più commissioni sugli acquisti effettuati tramite link esterni. La Corte Suprema ha inoltre accettato di esaminare il ricorso presentato dall'azienda contro la sentenza per oltraggio alla corte, ma al momento non è ancora stata presa una decisione.