L'emulatore RPCS3 aggiunge il supporto all'avvio dei giochi di PS3 da disco

Fisico sì, ma solo su emulazione

Gli sviluppatori hanno annunciato l'estensione del supporto ai dischi fisici, sottolineando anche il valore del possesso dei giochi in formato fisico: "Possedere i propri giochi su supporto fisico permette di giocare a titoli usciti anche 20 anni fa senza dipendere da alcun server!".

Un personaggio di Killzone 2

Per utilizzare la funzione è naturalmente necessario disporre di un'unità Blu-ray compatibile. RPCS3 mette a disposizione un elenco dei lettori supportati e, con gli aggiornamenti più recenti, la riproduzione diretta dei dischi non è più limitata a Windows: il supporto è stato esteso anche a Linux, macOS e FreeBSD. Gli sviluppatori hanno inoltre ottimizzato i tempi di installazione dei pacchetti direttamente dal lettore.

Il termine "plug and play" utilizzato dal progetto va però interpretato con qualche cautela. Al primo avvio di un gioco PS3 fisico è infatti necessario fornire all'emulatore la relativa chiave di decrittazione del disco, collocandola nella cartella data/redump. Una volta completata questa operazione, il disco può essere avviato e i suoi dati vengono letti e decrittati direttamente durante l'esecuzione.

Sony dovrebbe essere grata a questo progetto open source completamente gratuito, che permette ai giocatori di continuare a utilizzare i propri giochi originali senza dover necessariamente acquistare una console usata, così da garantirne una migliore conservazione. In questo senso, la possibilità offerta da RPCS3 rappresenta un esempio concreto del ruolo che l'emulazione può avere nella preservazione dei videogiochi. PS3 si avvicina infatti ai vent'anni dal debutto e l'età rende sempre più difficile l'accesso ai giochi.