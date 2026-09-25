Dopo anni di ricerche spossanti è stato ritrovato lo spot televisivo perduto di Xevious

Dopo anni di ricerche, è stato finalmente ritrovato lo spot televisivo completo di Xevious realizzato per il lancio nordamericano in sala giochi, gestito da Atari. A recuperarlo è stato Jumpman , membro del gruppo di preservazione Gaming Alexandria, che ha individuato il filmato all'interno di una vecchia registrazione di una partita di baseball tra Phillies e Mets trasmessa il 5 aprile 1983.

Rarità

Fino a poco tempo fa, la testimonianza più completa dello spot era rappresentata esclusivamente da una registrazione audio pubblicata su YouTube nel 2017 da Tony Roy. L'utente aveva spiegato di aver registrato il sonoro quando era bambino, raccontando: "Quando ero piccolo, non potevamo permetterci un videoregistratore. Così registravo l'audio della televisione con un registratore... Mentre registravo l'audio di un programma, è andato in onda questo spot televisivo che pubblicizzava un videogioco arcade di Atari."

Il ritrovamento della registrazione aveva spinto diversi appassionati a cercare anche il video, ma per molto tempo sembrava che il filmato fosse andato perduto. Alcuni frammenti erano stati individuati all'interno di una puntata di Starcade, programma televisivo dedicato ai videogiochi arcade trasmesso negli Stati Uniti negli anni '80, ma si trattava soltanto di brevi sequenze prive di audio.

Uno degli utenti che aveva cercato lo spot per anni aveva quindi concluso che quei frammenti, insieme alla registrazione sonora completa, fossero ormai "meglio di niente". Il filmato integrale, però, si trovava già online da oltre tre anni, semplicemente nascosto all'interno di una registrazione di quasi tre ore della partita di baseball del 1983. Il segmento dello spot si trova intorno a 1 ora e 23 minuti dall'inizio del video.

Grazie al ritrovamento di Jumpman, la pubblicità è stata ora preservata su Archive.org, permettendo di vedere finalmente nella sua interezza uno spot che per decenni era sopravvissuto soltanto attraverso l'audio e brevi frammenti televisivi. Tra le frasi pronunciate nello spot figurano "La Zoshi Death Squad è alle mie calcagna" e "Sei abbastanza diabolico da battere Xevious?", slogan che ora possono essere finalmente ascoltati e visti nel loro contesto originale.