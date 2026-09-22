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Neo Geo AES+ riceverà altri quattro giochi classici, annunciati al TGS 2026

Il Neo Geo AES+ si è finalmente mostrato in maniera concreta durante il Tokyo Game Show 2026, occasione nella quale Plaion ha anche annunciato che riceverà altri quattro giochi classici.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   22/09/2026
Neo Geo AES+

Il Tokyo Game Show 2026 è stata l'occasione in cui finalmente si è mostrato al pubblico il Neo Geo AES+, la riedizione della classica console SNK da parte di Plaion Replai, e durante le fiera sono stati annunciati anche altri quattro giochi classici in arrivo nuovamente sul mercato.

I titoli in questione vanno ad aggiungersi ai dieci già annunciati insieme alla console, e si tratta dei seguenti:

  • Karnov's Revenge
  • Magical Drop II & III
  • Street Hoop
  • Spinmaster

Anche in questo caso, come per gli altri già annunciati, si tratta di riedizioni in cartuccia in tutto e per tutto corrispondenti agli originali, che semplicemente verranno nuovamente ristampate e distribuite sul mercato come repliche ufficiali.

Annunci che addolciscono il posticipo di un anno

Karnov's Revenge, noto anche come Fighter's History Dinamite, è un picchiaduro uno contro uno del 1994, mentre Magical Drop II & III include entrambi i capitoli della serie di puzzle in un unico pacchetto. Street Hoop, noto anche come Dunk Dream, è un gioco di basket da strada, mentre Spinmaster è un action platform da parte di Data East.

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Tutti e quattro i giochi in questione funzionano sia sulla nuova console Neo Geo AES+ che sull'AES originale, essendoci una completa compatibilità fra le due, anche per quanto riguarda accessori e altri elementi, dunque l'espansione del catalogo è una buona notizia non solo per i futuri acquirenti della nuova console ma anche per coloro che vogliono espandere la collezione senza dover incappare nei prezzi sempre più folli del mercato legato al retrogaming.

Neo Geo AES+ si svela in nuovi dettagli dal video con le FAQ ufficiali Neo Geo AES+ si svela in nuovi dettagli dal video con le FAQ ufficiali

Il Neo Geo AES+ è un progetto molto interessante: punta a replicare perfettamente la forma e le caratteristiche dell'originale Neo Geo - l'esclusiva console SNK che riproduceva sostanzialmente gli arcade dell'epoca in casa senza alcun compromesso - attraverso un sistema particolare.

La nuova console non utilizza emulatori software né sistemi FPGA, adottando la soluzione dei chip ASIC, di fatto riproducendo in tutto e per tutto le caratteristiche hardware originali, cosa che dovrebbe renderla perfettamente fedele all'AES classico.

Con l'occasione, Plaion rilancerà sul mercato anche vari videogiochi per Neo Geo, che potranno così contare su una nuova distribuzione che (si spera) dovrebbe renderli più facili da reperire.

A quanto pare, l'iniziativa ha incontrato un grande successo: talmente grande da costringere Plaion a posticipare il lancio della console di un anno, con il nuovo periodo di uscita spostato a settembre 2027.

#Retrogaming
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