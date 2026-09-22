Terminator: Dark Fate – Defiance, disponibile il DLC Evolution

È disponibile da oggi su Steam Terminator: Dark Fate - Defiance: Evolution , nuova espansione single player dello strategico in tempo reale ambientato nell'universo di Terminator: Dark Fate. Sviluppato e pubblicato da Slitherine Games, il DLC amplia la campagna principale con otto nuove missioni ambientate nei territori settentrionali e ghiacciati del Canada.

Dettagli sull'espansione

In Evolution, il tenente Church guida la Resistenza verso nord alla ricerca di nuovi alleati e risorse, nel tentativo di cambiare le sorti della guerra contro Legion. La minaccia si evolve però a sua volta: all'interno di strutture minerarie e centri di ricerca sperimentali, Legion sta sviluppando una nuova generazione di macchine da combattimento.

Tra queste ci sono i Rev 6.5, conosciuti dalla Resistenza come Rippers. Si tratta di unità progettate per gli scontri ravvicinati, dotate di arti muniti di lame e sistemi per attacchi corpo a corpo particolarmente rapidi. La loro introduzione modifica le dinamiche delle battaglie e spinge la Resistenza a cambiare approccio.

Anche gli esseri umani, infatti, iniziano a modificarsi. Grazie all'accesso a delle tecnologie di potenziamento, alcuni soldati possono sottoporsi volontariamente a delle modifiche che li trasformano in una nuova tipologia di combattenti, più adatti ad affrontare direttamente le unità avanzate di Legion.

L'espansione introduce così il combattimento corpo a corpo, nuove unità e tecnologie e un sistema di potenziamento umano che modifica gli equilibri sul campo di battaglia. Terminator: Dark Fate - Defiance: Evolution è disponibile da oggi su Steam. Per altri dettagli, leggete la recensione del gioco base.