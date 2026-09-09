Neo Geo AES+ è stato posticipato, ecco la nuova data di uscita: cosa succede ai preorder?

Il problema, a detta dell'editore, è infatti legato alla quantità di prenotazioni raccolte finora e alla difficoltà nel riuscire ad assemblare le macchine nella situazione attuale, che avrebbero costretto la compagnia a rivedere ampiamente i piani di produzione e incrementarli in maniera sostanziale, portando a un netto posticipo.

Plaion Replai ha annunciato un ampio posticipo per Neo Geo AES+ , l'attesa console che dovrebbe riprodurre in maniera perfettamente fedele all'originale la storica console SNK, annunciando la nuova data di uscita e comunicando la situazione in cui si verranno a trovare i preorder.

Ci sarà un bonus per tutti

Plaion ha assicurato che la questione non dovrebbe toccare i preorder già piazzati: le prenotazioni esistenti rimangono valide, mantengono la priorità e non dovrebbero esserci variazioni sul prezzo dei prodotti, semplicemente cambierà la data di uscita, che in effetti rappresenta una variazione notevole, per chi attendeva di mettere le mani sulla console già da novembre.



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Plaion Replai riconosce che si tratta di un ritardo significativo e porge le sue sincere scuse a tutti coloro che attendevano con impazienza di ricevere il proprio Neo Geo AES+, l'azienda si dice enormemente grata per la pazienza e il sostegno dimostrati dalla comunità.

Come avevamo visto, in effetti, la console si era dimostrata subito un grande successo, con Plaion che aveva subito dovuto aumentare le stime di produzione e vendita, ma evidentemente è stato necessario molto più tempo per raggiungere i risultati sperati.

Alla quantità di richieste superiore alle previsioni si sono infatti aggiunti i noti problemi legati all'approvvigionamento di elementi hardware in questo periodo di crisi per l'industria tecnologica, legato soprattutto alle infrastrutture di IA.

Il calendario di lancio rivisto sostiene però una visione a lungo termine più ampia per la console: Plaion ha riferito che, oltre ai dieci titoli di lancio già annunciati, sta conducendo trattative con altri licenziatari per portare altri giochi sulla piattaforma, ampliando così la lineup per la console.

Ben Jones, Commercial Director di PLAION REPLAI, ha dichiarato: "Non è l'annuncio che speravamo di fare, ma la risposta della community dei giocatori è stata incredibile. Il livello di entusiasmo per NEOGEO AES+ ci ha dato la fiducia necessaria per pensare in grande al futuro della piattaforma. Ciò comporta la responsabilità di garantire un lancio adeguato".

"Abbiamo valutato ogni possibilità per rispettare il calendario iniziale. Alla fine, abbiamo concluso che lanciare il prodotto con una disponibilità fortemente limitata non sarebbe stato corretto nei confronti della nostra community. Prenderci più tempo ci permette di procurarci un maggior numero di chip di memoria e, al contempo, di espandere la nostra produzione".

Jones conferma che tutti coloro che hanno già effettuato il preordine mantengono la loro priorità nella coda di produzione e non verrà modificato il prezzo già annunciato, inoltre tutti otterranno il bonus per i founder.

Per quanto riguarda le prenotazione presso la catena Gamelife, in base a quanto riferito dai canali social della compagnia, tutte le prenotazioni rimangono valide e otterranno, come ricompensa, anche un controller Gamepad Wireless Neo Geo AES+ in omaggio.

Neo Geo AES+ ha la particolarità di non sfruttare emulazione né software né hardware, replicando a tutti gli effetti l'hardware originale attraverso nuovi chip ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) opportunamente progettati per seguire l'architettura originale della console SNK.