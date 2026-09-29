The C64 Handheld e The Spectrum Handheld: il lancio slitta di sei mesi per problemi di fabbricazione

The C64 Handheld e The Spectrum Handheld arriveranno con sei mesi di ritardo . Annunciati ad aprile da Blaze Entertainment, che produce i dispositivi Evercade, in collaborazione con Retro Games, azienda specializzata nelle riproduzioni moderne di home computer in versione mini e a grandezza naturale, i due prodotti erano attesi per il 15 ottobre 2026. Un comunicato ufficiale di Blaze ha però annunciato il rinvio, spostando ora il debutto al 22 aprile 2027, sia per le edizioni standard sia per quelle da collezione.

Problemi produttivi

Alla base della decisione ci sono dei dubbi sulla fabbricazione dei dispositivi. "Durante la produzione abbiamo individuato alcuni aspetti della costruzione del prodotto che non rispettavano i nostri elevati standard", si legge nel comunicato. L'azienda spiega che alcuni problemi avrebbero potuto essere risolti rapidamente, permettendo di rispettare la scadenza del 2026, ma di aver preferito prendere più tempo per garantire "la migliore esperienza possibile". Blaze riconosce che la notizia deluderà gli appassionati e ringrazia per la pazienza chi attende i portatili.

Il ritardo non riguarda invece Evercade Nexus, il nuovo handheld della stessa Blaze, che resta in programma per il 30 ottobre.

Sul fronte delle caratteristiche, non cambia nulla. The C64 Handheld e The Spectrum Handheld costeranno ciascuno 109,99 sterline o 129,99 euro e includeranno 25 giochi preinstallati.

Come le altre riproduzioni di C64 e Spectrum firmate Retro Games, dispongono di uno slot per MicroSD che permette di aggiungere i propri titoli, purché ottenuti legalmente. Lo schermo è un IPS da 4,3 pollici con risoluzione 800×480; completano la dotazione un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta USB per collegare tastiera o joystick. I tasti sono pensati per i giochi integrati e rimappabili per gli altri titoli: in plastica sul modello Commodore, in gomma, come da tradizione, su quello Sinclair.