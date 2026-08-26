Annunciato il Commodore 77, un'edizione speciale del C64 Ultimate a tema Cyberpunk 2077

Il nuovo modello, che richiama il design del gioco e lo stile al neon del mondo di Night City, è già disponibile in pre‑ordine sul sito ufficiale al prezzo di 323,06 euro , con spedizioni previste per l' inizio del 2027 per coloro che riusciranno a prenotare un'unità del secondo lotto. In caso contrario i tempi di consegna potrebbero allungarsi.

Commodore ha annunciato il Commodore 77 , una speciale edizione del Commodore 64 Ultimate realizzata in collaborazione con CD Projekt RED e ispirata all'estetica di Cyberpunk 2077 .

Le novità del nuovo modello a tema Night City

Il Commodore 77 si distingue per una scocca traslucida gialla impreziosita da dettagli e graffiti a tema Night City, una piastra metallica spazzolata alla destra della tastiera e un sistema di illuminazione a LED dinamico.

Oltre al computer, gli acquirenti riceveranno una demo esclusiva che espande il lore dell'universo di Cyberpunk 2077: un'esperienza non interattiva realizzata dal gruppo demoscene polacco Arise, con colonna sonora originale del celebre artista chiptune LukHash. La demo sarà distribuita su una cartuccia "Arasaka" ispirata agli iconici shard del gioco. Grazie alle funzionalità avanzate della linea Commodore 64 Ultimate, la demo sfrutta caratteristiche come 24 canali di musica stereo SID e una cartuccia da 2 MB per contenere il codice. Durante la riproduzione, i LED integrati nella base del Commodore 77 si illuminano a ritmo, creando un effetto scenico pensato per valorizzare il nuovo design.

Secondo Commodore, il nuovo modello può raggiungere frequenze fino a 77 MHz, un valore nettamente superiore al singolo MHz del Commodore 64 originale. Il Commodore 77 utilizza infatti un AMD Artix XC7A100T, più potente rispetto al chip 50T montato sul Commodore 64 Ultimate, permettendo così una ricostruzione hardware più avanzata e flessibile.

Come gli altri sistemi della linea Ultimate, si tratta di una ricostruzione FPGA compatibile con oltre il 99,9% dei giochi e delle periferiche Commodore 64. L'edizione include inoltre un boot screen personalizzato, nuovi colori di menu, adesivi, pin, packaging tematico e un manuale Cyberpunk 2077 ricco di lore e programmi BASIC dedicati.