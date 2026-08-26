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ASUS presenta i nuovi router ROG e ZenWiFi: prestazioni elevate, WiFi 8 e sicurezza con SecureGo

In occasione della Gamescom 2026, ASUS ha presentato anche nuovi router ROG e ZenWiFi con tecnologia WiFi 8, pensati per offrire maggiore velocità, copertura e prestazioni.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/08/2026
Nuovi router ASUS

ASUS ha presentato una serie di novità volte a offrire esperienze di gioco sicure, veloci e senza interruzioni, tra cui i nuovi router ROG Rapture GT-BN98 e ASUS ZenWiFi BN12. Questi prodotti, oltre ad assicurare gaming a bassa latenza e ampia copertura, vantano la tecnologia WiFi 8. A contribuire è ASUS SecureGo Powered by McAfee per maggiore protezione e accesso VPN sicuro. Vediamo tutti i dettagli di seguito.

Nuovi router ASUS

Il ROG Rapture GT-BN98 è un router gaming WiFi8, ovvero il primo al mondo, pensato per offrire stabilità e minore latenza. Tra i principali punti chiave troviamo AI Game Boost, doppie porte 10G, quattro porte 2.5G, ottimizzazione intelligente della rete e design termico avanzato. Nello specifico, la tecnologia WiFi 8 migliora la gestione dei dispositivi IoT e aumenta la capacità complessiva della rete, arrivando fino a 25 Gbps sulle quattro bande. In poche parole, permette di gestire un numero maggiore di dispositivi connessi contemporaneamente, mantenendo una connessione più stabile e reattiva anche quando la rete è molto trafficata.

ROG Rapture GT-BN98
ROG Rapture GT-BN98

ASUS GTNet analizza le condizioni di rete in tempo reale, in modo da instradare automaticamente il traffico attraverso il percorso più affidabile. Molto utile anche la protezione avanzata, che blocca annunci, siti dannosi e tracker per navigare in modo più sicuro e tutelare la privacy.

A contribuire in tal senso è l'abbonamento ASUS SecureGo Powered by McAfee, che fornisce protezione dei dispositivi endpoint, protezione VP e supporto multipiattaforma. Sarà disponibile dal 1° ottobre a $39.99 per il primo anno (successivamente a $149.99). Vi aggiorneremo non appena saranno disponibili i prezzi ufficiali per il mercato italiano.

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ASUS ZenWiFi BN12

ASUS ha anche presentato il router mesh WiFi 8 per offrire connessioni veloci e stabili in ogni contesto, che si tratti di smartworking, streaming o gaming, grazie alla velocità tri-band fino a 19000 Mbps.

Router mesh WiFi 8
Router mesh WiFi 8

Inoltre, offre una copertura fino a 2000 metri quadrati, mentre le otto antenne interne - insieme ai moduli front-end - eliminano le zone morte. Sono inoltre consentite configurazioni WAN flessibili con doppie porte Ethernet 10G, oltre a tethering mobile 4G/5G e rilevamento automatico WAN. Nel frattempo, ASUS ha annunciato anche nuove periferiche per il gaming.

#Tecnologia
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