ASUS a Gamescom 2026: annunciati nuovi monitor OLED ad alte prestazioni per il gaming competitivo

In occasione della Gamescom 2026, ASUS ha presentato nuovi monitor pensati per offrire esperienze ancora più competitive e soddisfacenti. In particolare, tre modelli specifici ampliano la gamma eSport ROG e sono capaci di raggiungere i 720 Hz. Ecco di seguito un pratico riepilogo dei prodotti annunciati. Specifichiamo che, per il momento, non sono stati specificati dettagli su prezzi e disponibilità , quindi vi informeremo non appena ne sapremo di più.

A contribuire all'esperienza è la funzione Position Sensor: si tratta di un sensore integrato che misura gli angoli di inclinazione, altezza e rotazione del monitor , visualizzandoli poi sullo schermo. In questo modo i giocatori potranno impostare velocemente la loro configurazione preferita.

Partiamo dal primo modello, sviluppato con il contributo diretto di giocatori professionisti e pensato quindi per gli FPS competitivi. Si tratta di un monitor da 24,5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 720 Hz, con pannello TrueBlack Glossy Tandem WOLED e un tempo di risposta di soli 0,02 ms. Ciò si traduce in immagini nitide dai neri profondi e chiarezza di movimento impressionante.

ROG Strix OLED XG259QDPG Ace e ROG Strix OLED XG259QDNS Ace

Questi due modelli da 24,5 pollici sono ugualmente pensati per il gioco competitivo. Il ROG Strix OLED XG259QDPG Ace è dotato di pannello RGB QD-OLED da 560Hz con BlackShield Film e un rivestimento antiriflesso. I colori sono vividi e realistici, mentre le immagini prive di riflessi permettono la piena immersività nel gioco senza interruzioni. Le opzioni di connettività includono DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.1 e due porte USB 3.2 Gen 2 Type-A.

Nuovo monitor ASUS

Anche il ROG Strix OLED XG259QDNS Ace è dotato di BlackShield Film e rivestimento antiriflesso, con un pannello RGB QD-OLED e una frequenza di aggiornamento, in questo caso, di 360Hz. Tra le opzioni di connettività sono include una porta DP 1.4 e due porte HDMI 2.1