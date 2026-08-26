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ASUS a Gamescom 2026: annunciati nuovi monitor OLED ad alte prestazioni per il gaming competitivo

ASUS presenta nuovi monitor che ampliano la gamma ROG dedicata agli eSport, offrendo esperienze di gioco ancora più competitive. Inoltre, ha annunciato nuove schede grafiche in edizione limitata.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/08/2026
Nuovi monitor ASUS

In occasione della Gamescom 2026, ASUS ha presentato nuovi monitor pensati per offrire esperienze ancora più competitive e soddisfacenti. In particolare, tre modelli specifici ampliano la gamma eSport ROG e sono capaci di raggiungere i 720 Hz. Ecco di seguito un pratico riepilogo dei prodotti annunciati. Specifichiamo che, per il momento, non sono stati specificati dettagli su prezzi e disponibilità, quindi vi informeremo non appena ne sapremo di più.

ROG Swift OLED PG259QWS Ace

Partiamo dal primo modello, sviluppato con il contributo diretto di giocatori professionisti e pensato quindi per gli FPS competitivi. Si tratta di un monitor da 24,5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 720 Hz, con pannello TrueBlack Glossy Tandem WOLED e un tempo di risposta di soli 0,02 ms. Ciò si traduce in immagini nitide dai neri profondi e chiarezza di movimento impressionante.

I nuovi monitor ASUS
I nuovi monitor ASUS

A contribuire all'esperienza è la funzione Position Sensor: si tratta di un sensore integrato che misura gli angoli di inclinazione, altezza e rotazione del monitor, visualizzandoli poi sullo schermo. In questo modo i giocatori potranno impostare velocemente la loro configurazione preferita.

ROG Strix OLED XG259QDPG Ace e ROG Strix OLED XG259QDNS Ace

Questi due modelli da 24,5 pollici sono ugualmente pensati per il gioco competitivo. Il ROG Strix OLED XG259QDPG Ace è dotato di pannello RGB QD-OLED da 560Hz con BlackShield Film e un rivestimento antiriflesso. I colori sono vividi e realistici, mentre le immagini prive di riflessi permettono la piena immersività nel gioco senza interruzioni. Le opzioni di connettività includono DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.1 e due porte USB 3.2 Gen 2 Type-A.

Nuovo monitor ASUS
Nuovo monitor ASUS

Anche il ROG Strix OLED XG259QDNS Ace è dotato di BlackShield Film e rivestimento antiriflesso, con un pannello RGB QD-OLED e una frequenza di aggiornamento, in questo caso, di 360Hz. Tra le opzioni di connettività sono include una porta DP 1.4 e due porte HDMI 2.1

ROG Strix XG27UCMG e XG27ACNS

Passiamo ora al ROG Strix XG27UCMG, il primo monitor 4K con supporto a tripla modalità di risoluzione. Il display da 27 pollici con risoluzione 3840 x 2160 offre immagini 4K@240Hz, QHD@400Hz (OC) o FHD@488Hz (OC), da poter selezionare in base alle proprie preferenze ed esigenze per un'esperienza ancora più unica. Il prodotto è dotato di switch KVM integrato con hotkey per gestire due sistemi collegati allo stesso monitor. Troviamo inoltre una gamma cromatica DCI-P3 del 95%, supporto allo standard VESA Display HDR 400 e tecnologia ASUS Smart Pixel per immagini ancora più nitide.

Monitor a tripla modalità
Monitor a tripla modalità

Le opzioni di connettività includono DP 1.4, DMI 2.1, USB-C con Power Delivery da 15 watt e due porte USB 3.2 Gen 2 Type-A. Inoltre, sono incluse le funzionalità ASUS DisplayWidget Center, per gli aggiornamenti automatici del firmware, e le tecnologie ROG Gaming AI con AI Visual, Dynamic Shadow Boost e Dynamic Crosshair.

Gamescom 2026, ASUS presenta nuove periferiche: velocità, prestazioni e personalizzazione Gamescom 2026, ASUS presenta nuove periferiche: velocità, prestazioni e personalizzazione

Infine, il monitor ROG Strix XG27ACNS da 27 pollici è un QHD 2560 x 1440 che offre QHD@475Hz (OC), FHD@620Hz o HD@920Hz, tempo di rirposta GTG di 0,3 ms, gamma cromatica DCI-P3 del 95% e supporto a VESA DisplayHDR 400. Anche in questo caso le immagini sono nitide, con colori vivaci e un contrasto profondo, nonché con diverse opzioni di personalizzazione in base alle proprie preferenze.

Lato connettività è possibile optare per DP 1.4, DMI 2.1 e USB-C con Power Delivery da 15 watt. Anche qui sono incluse le funzionalità e tecnologie ASUS DisplayWidget Center, ROG Gaming AI con AI Visual, Dynamic Shadow Boost e Dynamic Crosshair.

Non solo monitor: annunciate nuove schede grafiche

Ne approfittiamo per comunicarvi che ASUS ha collaborato con i campioni del mondo di League of Legends (team T1) per creare le GPU ASUS T1 GeForce RTX 5070 / 5060 Ti, dalla colorazione nera con dettagli rossi e bianchi.

ASUS T1 GeForce RTX 5070 / 5060 Ti
ASUS T1 GeForce RTX 5070 / 5060 Ti

Inoltre, è stata presentata la scheda grafica ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Onimusha Special Edition, in edizione limitata e creata in collaborazione con AMD e Capcom, ispirata a Onimusha: Way of the Sword.

#Tecnologia
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