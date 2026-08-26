ASUS a Gamescom 2026: annunciati nuovi monitor OLED ad alte prestazioni per il gaming competitivo

In occasione della Gamescom 2026, ASUS ha presentato nuovi monitor pensati per offrire esperienze ancora più competitive e soddisfacenti. In particolare, tre modelli specifici ampliano la gamma eSport ROG e sono capaci di raggiungere i 720 Hz. Ecco di seguito un pratico riepilogo dei prodotti annunciati. Specifichiamo che, per il momento, non sono stati specificati dettagli su prezzi e disponibilità, quindi vi informeremo non appena ne sapremo di più.
ROG Swift OLED PG259QWS Ace
Partiamo dal primo modello, sviluppato con il contributo diretto di giocatori professionisti e pensato quindi per gli FPS competitivi. Si tratta di un monitor da 24,5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 720 Hz, con pannello TrueBlack Glossy Tandem WOLED e un tempo di risposta di soli 0,02 ms. Ciò si traduce in immagini nitide dai neri profondi e chiarezza di movimento impressionante.
A contribuire all'esperienza è la funzione Position Sensor: si tratta di un sensore integrato che misura gli angoli di inclinazione, altezza e rotazione del monitor, visualizzandoli poi sullo schermo. In questo modo i giocatori potranno impostare velocemente la loro configurazione preferita.
ROG Strix OLED XG259QDPG Ace e ROG Strix OLED XG259QDNS Ace
Questi due modelli da 24,5 pollici sono ugualmente pensati per il gioco competitivo. Il ROG Strix OLED XG259QDPG Ace è dotato di pannello RGB QD-OLED da 560Hz con BlackShield Film e un rivestimento antiriflesso. I colori sono vividi e realistici, mentre le immagini prive di riflessi permettono la piena immersività nel gioco senza interruzioni. Le opzioni di connettività includono DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.1 e due porte USB 3.2 Gen 2 Type-A.
Anche il ROG Strix OLED XG259QDNS Ace è dotato di BlackShield Film e rivestimento antiriflesso, con un pannello RGB QD-OLED e una frequenza di aggiornamento, in questo caso, di 360Hz. Tra le opzioni di connettività sono include una porta DP 1.4 e due porte HDMI 2.1
ROG Strix XG27UCMG e XG27ACNS
Passiamo ora al ROG Strix XG27UCMG, il primo monitor 4K con supporto a tripla modalità di risoluzione. Il display da 27 pollici con risoluzione 3840 x 2160 offre immagini 4K@240Hz, QHD@400Hz (OC) o FHD@488Hz (OC), da poter selezionare in base alle proprie preferenze ed esigenze per un'esperienza ancora più unica. Il prodotto è dotato di switch KVM integrato con hotkey per gestire due sistemi collegati allo stesso monitor. Troviamo inoltre una gamma cromatica DCI-P3 del 95%, supporto allo standard VESA Display HDR 400 e tecnologia ASUS Smart Pixel per immagini ancora più nitide.
Le opzioni di connettività includono DP 1.4, DMI 2.1, USB-C con Power Delivery da 15 watt e due porte USB 3.2 Gen 2 Type-A. Inoltre, sono incluse le funzionalità ASUS DisplayWidget Center, per gli aggiornamenti automatici del firmware, e le tecnologie ROG Gaming AI con AI Visual, Dynamic Shadow Boost e Dynamic Crosshair.
Infine, il monitor ROG Strix XG27ACNS da 27 pollici è un QHD 2560 x 1440 che offre QHD@475Hz (OC), FHD@620Hz o HD@920Hz, tempo di rirposta GTG di 0,3 ms, gamma cromatica DCI-P3 del 95% e supporto a VESA DisplayHDR 400. Anche in questo caso le immagini sono nitide, con colori vivaci e un contrasto profondo, nonché con diverse opzioni di personalizzazione in base alle proprie preferenze.
Lato connettività è possibile optare per DP 1.4, DMI 2.1 e USB-C con Power Delivery da 15 watt. Anche qui sono incluse le funzionalità e tecnologie ASUS DisplayWidget Center, ROG Gaming AI con AI Visual, Dynamic Shadow Boost e Dynamic Crosshair.
Non solo monitor: annunciate nuove schede grafiche
Ne approfittiamo per comunicarvi che ASUS ha collaborato con i campioni del mondo di League of Legends (team T1) per creare le GPU ASUS T1 GeForce RTX 5070 / 5060 Ti, dalla colorazione nera con dettagli rossi e bianchi.
Inoltre, è stata presentata la scheda grafica ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Onimusha Special Edition, in edizione limitata e creata in collaborazione con AMD e Capcom, ispirata a Onimusha: Way of the Sword.