Xiaomi 18 Ultra era talmente potente da essere cancellato: costava troppo

Qualche dubbio c'era già, ma a quanto pare lo Xiaomi 18 Ultra è stato davvero cancellato, almeno secondo le indiscrezioni. Stando alle ultime informazioni, infatti, l'azienda avrebbe deciso di limitare la gamma ai modelli Xiaomi 18 Pro e Pro Max. La variante Ultra poteva essere considerata un vero e proprio mostro di potenza , ma il costo sarebbe stato troppo elevato, motivo per cui Xiaomi avrebbe deciso di cancellare il progetto. Vediamo meglio i dettagli.

Lo smartphone impressionante che non vedremo mai

Secondo quanto riportato dal leaker Digital Chat Station, lo smartphone avrebbe avuto specifiche piuttosto impressionanti. Il dispositivo sarebbe stato alimentato innanzitutto da un processore di fascia alta, con un punteggio nei benchmark superiore a 500 milioni. Inoltre, sarebbe stato dotato di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico si sarebbe basato su ben tre fotocamere da 200 MP, tra cui una principale LOFIC, un'ultra-grandangolare e un teleobiettivo a periscopio. A contribuire sarebbero stati un obiettivo multispettrale e un obiettivo esterno magnetico, presumibilmente simile a quello presente sul vivo X300 Ultra.

Caratteristiche di Xiaomi 18 Ultra

Si parla inoltre della presenza di due altoparlanti simmetrici, una soluzione che garantirebbe un audio più equilibrato e una migliore esperienza durante la riproduzione di contenuti multimediali. Insomma, ad attirare maggiormente l'attenzione è sicuramente il sistema a tripla fotocamera, affiancato da un chip dalle prestazioni estremamente elevate.

Non sono stati svelati ulteriori dettagli sulle altre specifiche, ma l'azienda avrebbe ritenuto il costo troppo elevato, pari a circa 1.899 €, temendo quindi possibili ripercussioni sulle vendite. Per ora, quindi, il progetto sarebbe destinato a non vedere mai la luce.