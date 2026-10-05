Xbox Game Pass aggiunge altri due giochi in catalogo, uno è disponibile da oggi

Sono dunque due uscite piuttosto distanti tra loro ma le cui informazioni sono emerse solo nelle ultime ore, dunque ci ritroviamo a riportarle insieme tra gli aggiornamenti di Game Pass.

Sono stati svelati altri due giochi previsti per Xbox Game Pass , di cui uno è disponibile già da oggi attraverso una sorta di shadow drop e l'altro ancora senza un'uscita precisa ma in arrivo nel prossimo periodo, sempre in attesa dell'annuncio con la panoramica completa della prima parte di ottobre.

Tra commozione e orrore

Valiant Hearts: Coming Home arriva nel catalogo di Game Pass in quanto entra a far parte dei giochi accessibili attraverso Ubisoft+ Classics, di conseguenza disponibile anche per gli abbonati a Game Pass Ultimate, visto che quest'ultimo include anche il servizio in abbonamento del publisher francese.

Si tratta del seguito del toccante Valiant Hearts: The Great War, che racconta ulteriori aspetti della Prima Guerra Mondiale dal punto di vista di altri personaggi, con il particolare misto di fasi narrative, azione e puzzle.

In questo caso ci troviamo a seguire le gesta di James, fratello di Freddie, riscoprendo la storia degli Harlem Hellfighters, una squadra di combattenti americani impegnati nella grande guerra su vari fronti.

Gli altri protagonisti sono George, misterioso pilota che si ritrova ad aiutare gli alleati, e Ernst, un sommozzatore tedesco coinvolto suo malgrado nelle vicende del conflitto globale, oltre al ritorno di Anna, impegnata sempre a salvare vite.

Don't Fret è invece un bizzarro e inquietante horror recentemente presentato durante l'evento "28 Games Later", in arrivo al day one su Game Pass e caratterizzato da una premessa davvero particolare.

Protagonista della storia è una chitarra senziente che si ritrova intrappolata in una scuola di musica da incubo, dando vita a un'avventura in cui dobbiamo nasconderci ed evitare creature inquietanti, costantemente braccati e costretti a risolvere enigmi musicali e puzzle vari.

Nel frattempo rimaniamo in attesa della comunicazione ufficiale sui nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Game Pass nella prima parte di ottobre, che a questo punto dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, forse domani o mercoledì, considerando che sono già stati comunicati i giochi che lasceranno il catalogo a metà mese.