Castlevania, Konami non vuole aspettare altri 10 anni per il prossimo gioco

Castlevania: Belmont's Curse non dovrebbe essere un episodio isolato della serie. In un'intervista concessa a Famitsu, il produttore Tsutomu Taniguchi ha spiegato che il nuovo capitolo è nato anche dalla necessità di riportare la serie al centro dell'attenzione, dopo una lunga assenza dal mercato. L'ultimo episodio principale, Castlevania: Lords of Shadow 2 , risale infatti al 2014, mentre per un capitolo più tradizionale bisogna andare ancora più indietro.

Non far passare troppo tempo

Taniguchi ha spiegato che lo sviluppo di Belmont's Curse è iniziato anche per una sorta di urgenza legata allo stato della serie: "Il numero di persone che giocano effettivamente a Castlevania è diminuito", mentre è aumentato quello di chi conosce il nome del franchise senza averne mai provato un gioco. Una situazione che, secondo il produttore, rendeva necessario tornare a proporre un nuovo capitolo.

Il quarantesimo anniversario del primo Castlevania ha quindi rappresentato un'occasione per riportare la serie sul mercato, ma Konami sembra intenzionata a non fermarsi qui. Taniguchi ha precisato che al momento tutte le energie sono concentrate sulla pubblicazione di Belmont's Curse, ma ha lasciato intendere che un nuovo episodio non dovrebbe richiedere un altro decennio.

"In questo momento stiamo concentrando tutte le nostre energie sull'uscita del gioco che avete davanti, Belmont's Curse", ha dichiarato. Il produttore ha poi aggiunto: "Se dicessimo: "Va bene, il prossimo gioco uscirà tra dieci anni", tutto questo non avrebbe senso. Anche se non so ancora quale forma potrebbe assumere".