Castlevania, Konami non vuole aspettare altri 10 anni per il prossimo gioco

Castlevania: Belmont's Curse non dovrebbe essere un episodio isolato della serie. In un'intervista concessa a Famitsu, il produttore Tsutomu Taniguchi ha spiegato che il nuovo capitolo è nato anche dalla necessità di riportare la serie al centro dell'attenzione, dopo una lunga assenza dal mercato. L'ultimo episodio principale, Castlevania: Lords of Shadow 2, risale infatti al 2014, mentre per un capitolo più tradizionale bisogna andare ancora più indietro.
Non far passare troppo tempo
Taniguchi ha spiegato che lo sviluppo di Belmont's Curse è iniziato anche per una sorta di urgenza legata allo stato della serie: "Il numero di persone che giocano effettivamente a Castlevania è diminuito", mentre è aumentato quello di chi conosce il nome del franchise senza averne mai provato un gioco. Una situazione che, secondo il produttore, rendeva necessario tornare a proporre un nuovo capitolo.
Il quarantesimo anniversario del primo Castlevania ha quindi rappresentato un'occasione per riportare la serie sul mercato, ma Konami sembra intenzionata a non fermarsi qui. Taniguchi ha precisato che al momento tutte le energie sono concentrate sulla pubblicazione di Belmont's Curse, ma ha lasciato intendere che un nuovo episodio non dovrebbe richiedere un altro decennio.
"In questo momento stiamo concentrando tutte le nostre energie sull'uscita del gioco che avete davanti, Belmont's Curse", ha dichiarato. Il produttore ha poi aggiunto: "Se dicessimo: "Va bene, il prossimo gioco uscirà tra dieci anni", tutto questo non avrebbe senso. Anche se non so ancora quale forma potrebbe assumere".
Il possibile futuro della serie
Le parole lasciano quindi aperta la porta a un futuro per Castlevania, senza però indicare quale direzione potrebbe prendere la serie. Belmont's Curse è inoltre collegato all'universo della serie animata Netflix: Rose Belmont è infatti la figlia di Trevor e Sypha, protagonisti di Castlevania III: Dracula's Curse e della prima serie animata.
Il riferimento alla crescita del pubblico che conosce Castlevania senza aver mai giocato ai titoli della serie potrebbe inoltre spiegare parte della strategia di Konami. L'obiettivo non sarebbe soltanto recuperare i fan storici, ma anche trasformare la notorietà acquisita dal marchio negli ultimi anni in un'occasione per attirare pubblico fresco.
Resta da capire quale sarà il futuro approccio della compagnia. Un nuovo progetto potrebbe proseguire sulla strada delle avventure 2D e dei Metroidvania, oppure riportare la serie verso il 3D, un territorio già esplorato con la saga Lords of Shadow e con i precedenti capitoli per Nintendo 64 e PS2. Per ora Konami non ha fornito indicazioni concrete, ma le dichiarazioni di Taniguchi sembrano almeno escludere l'idea di un altro lungo silenzio.