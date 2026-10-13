I voti di Castlevania: Belmont's Curse sono ottimi, si parla di un grande ritorno della serie

Sembra proprio che Konami abbia azzeccato un'altra complessa operazione di revival, in questo caso con il ritorno della sua serie gotica in Castlevania: Belmont's Curse, considerando che i primi voti ottenuti dal gioco sono davvero ottimi, con articoli che parlano di un grande ritorno della serie.
Non era facile perché si tratta non solo di un franchise storico ma anche di una serie assente dalle scene - almeno per quanto riguarda un vero e proprio capitolo nuovo della serie principale - ormai da parecchi anni, considerando che gli ultimi sono i Lords of Shadow risalenti a più di dieci anni fa.
Intanto vi rimandiamo alla nostra recensione di Castlevania: Belmont's Curse appena pubblicata, nel caso non l'abbiate ancora letta, poi andiamo a vedere un po' cosa ne pensa la stampa internazionale di questo nuovo capitolo.
Un ritorno ben ragionato
L'assenza di Castlevania ha favorito il proliferare di giochi del genere "metroidvania", da una parte dimostrando come ci sia ancora ampio spazio per meccaniche di gioco simili ma, dall'altra, imponendo anche alcune variazioni necessarie alla struttura classica, e sembra che questo complesso equilibrio sia stato raggiunto dal nuovo capitolo. [embed yt= IqbWQeHr_vg]In effetti, Konami l'ha pensata bene: così come successo con Silent Hill, anche in questo caso ha voluto puntare su un outsourcing alquanto ragionato per il ritorno di Castlevania, limitandosi a un ruolo di supervisione ma scegliendo con grande attenzione i team responsabili.
Vista la grande passione già dimostrata con l'omaggio alla serie effettuato attraverso il DLC dedicato in Dead Cells, la scelta di Motion Twin si è dimostrata lungimirante e le prime recensioni online l'hanno premiata.
Voti e valutazioni della critica
Castlevania: Belmont's Curse ha attualmente un voto medio di 86 sia su Metacritic che su OpenCritic, e considerando che le recensioni cominciano ad essere abbondanti possiamo pensare che mantenga questa quota, decisamente positiva.
Vediamo qui alcuni dei voti arrivati dalle maggiori testate internazionali:
- Gamespot - 100
- PlayStation Universe - 100
- RPG Fan - 97
- Game Informer - 93
- GamingBible - 90
- TheGamer - 90
- ComicBook - 90
- JeuxVideo - 85
- Multiplayer.it - 85
- GamesRadar+ - 80
- IGN - 80
- TechRadar - 80
- Screen Rant - 80
- Push Square - 70
- Gamekult - 70
- VGC - 60
Ci sono dei casi particolari, come la sufficienza di VGC, ma in generale i voti si allineano intorno all'80, con alcune punte particolarmente alte come il perfect score assegnato da Gamespot, che peraltro risulta alquanto raro, di recente, su tale testata.
I commenti positivi si concentrano soprattutto sul gameplay, in quanto il combattimento e l'esplorazione, intesa anche come spostamento all'interno dei livelli, risultano essere gli elementi di forza di Castlevania: Belmont's Curse, e non è cosa da poco.
Gli elementi negativi risultano invece essere legati a una certa mancanza di originalità, o in generale a una incapacità del gioco, secondo alcuni, di brillare veramente in alcuni aspetti, considerando che il genere metroidvania è ormai diventato estremamente ricco e conta esponenti di altissimo profilo contro i quali il nuovo Castlevania sembra non riuscire a proporsi come un'alternativa veramente valida.
In ogni caso, è evidente che le valutazioni entusiaste superano di quelle meno positive, confermando che il ritorno di Castlevania è un'operazione riuscita. Ricordiamo che intanto potete provare il gioco attraverso la demo di Castlevania: Belmont's Curse disponibile da alcuni giorni su tutte le piattaforme.