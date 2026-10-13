I voti di Castlevania: Belmont's Curse sono ottimi, si parla di un grande ritorno della serie

Sembra proprio che Konami abbia azzeccato un'altra complessa operazione di revival, in questo caso con il ritorno della sua serie gotica in Castlevania: Belmont's Curse, considerando che i primi voti ottenuti dal gioco sono davvero ottimi, con articoli che parlano di un grande ritorno della serie. Non era facile perché si tratta non solo di un franchise storico ma anche di una serie assente dalle scene - almeno per quanto riguarda un vero e proprio capitolo nuovo della serie principale - ormai da parecchi anni, considerando che gli ultimi sono i Lords of Shadow risalenti a più di dieci anni fa. Intanto vi rimandiamo alla nostra recensione di Castlevania: Belmont's Curse appena pubblicata, nel caso non l'abbiate ancora letta, poi andiamo a vedere un po' cosa ne pensa la stampa internazionale di questo nuovo capitolo.

Un ritorno ben ragionato L'assenza di Castlevania ha favorito il proliferare di giochi del genere "metroidvania", da una parte dimostrando come ci sia ancora ampio spazio per meccaniche di gioco simili ma, dall'altra, imponendo anche alcune variazioni necessarie alla struttura classica, e sembra che questo complesso equilibrio sia stato raggiunto dal nuovo capitolo. [embed yt= IqbWQeHr_vg]In effetti, Konami l'ha pensata bene: così come successo con Silent Hill, anche in questo caso ha voluto puntare su un outsourcing alquanto ragionato per il ritorno di Castlevania, limitandosi a un ruolo di supervisione ma scegliendo con grande attenzione i team responsabili. Vista la grande passione già dimostrata con l'omaggio alla serie effettuato attraverso il DLC dedicato in Dead Cells, la scelta di Motion Twin si è dimostrata lungimirante e le prime recensioni online l'hanno premiata.