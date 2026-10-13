Il televisore Haier H6 QLED da 55" scende al minimo storico su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile il televisore Haier H6 QLED da 55" a 449,99 € rispetto al prezzo mediano di 654,90 €. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Immagini dettagliate e audio immersivo

Questo televisore offre immagini nitide e dettagliate 4K Ultra HD con la tecnologia QLED. Anche i colori sono vividi e realistici, che si tratti di film, serie TV, giochi o sport. A contribuire è la tecnologia HDR10+, per dettagli ancora più ricchi. Il sistema audio con tecnologia DBX-TV e suono surround ti permetterà invece di vivere un'esperienza immersiva, per un ascolto ricco e avvolgente.

Televisore Haier H6 QLED

Con Google TV e Chromecast integrato potrai inoltre accedere a migliaia di film o serie in modo semplice e veloce. Lato connettività troviamo 4 porte HDMI 2.1 con ALLM con compatibilità con soundbar e console, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, 2 porte USB e ingresso LAN. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.