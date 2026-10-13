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Il televisore Haier H6 QLED da 55" scende al minimo storico su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo la Smart TV Haier H6 QLED da 55" con immagini 4K Ultra HD nitide e suono surround.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/10/2026
Televisore Haier H6 QLED da 55'

Su Amazon è attualmente disponibile il televisore Haier H6 QLED da 55" a 449,99 € rispetto al prezzo mediano di 654,90 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Immagini dettagliate e audio immersivo

Questo televisore offre immagini nitide e dettagliate 4K Ultra HD con la tecnologia QLED. Anche i colori sono vividi e realistici, che si tratti di film, serie TV, giochi o sport. A contribuire è la tecnologia HDR10+, per dettagli ancora più ricchi. Il sistema audio con tecnologia DBX-TV e suono surround ti permetterà invece di vivere un'esperienza immersiva, per un ascolto ricco e avvolgente.

Televisore Haier H6 QLED
Televisore Haier H6 QLED

Con Google TV e Chromecast integrato potrai inoltre accedere a migliaia di film o serie in modo semplice e veloce. Lato connettività troviamo 4 porte HDMI 2.1 con ALLM con compatibilità con soundbar e console, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, 2 porte USB e ingresso LAN. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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