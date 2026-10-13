Come nei vecchi Zelda ma con la difficoltà di Dark Souls: Tunic per PC in forte sconto su Instant Gaming

Se cercate un'avventura capace di sorprendervi a ogni passo, Tunic per PC è protagonista di un forte ribasso su Instant Gaming . Il negozio di key espone un taglio dell'84% rispetto ai canonici 29 euro del prezzo di listino, per una cifra netta di 4,69 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% prevista in Italia per le chiavi digitali, il costo finale al momento del saldo equivale a 5,72 euro. Il confronto con il prezzo base evidenzia uno sconto reale dell'80%, con un risparmio effettivo di 23,28 euro. Vi segnaliamo che il titolo è attualmente scontato del 50% anche durante le promozioni su Steam, ma la proposta dello store rimane più vantaggiosa. Trovate il box o il link qui per accedere subito all'offerta .

Manuale illustrato, combattimenti ed enigmi

Nei panni di una piccola volpe armata di spada e scudo vi risveglierete sulla spiaggia di un'isola misteriosa, costellata di rovine antiche, creature ostili e meccanismi celati. Il sistema di gioco unisce l'esplorazione isometrica classica a combattimenti tecnici e punitivi, dove schivate, gestione del vigore e tempismo nei colpi risultano fondamentali per sconfiggere boss imponenti.

Il design colorato, la visuale dall'alto e il senso di scoperta e mistero sono un chiaro omaggio ai primi capitoli storici come The Legend of Zelda per NES, ma il gioco offre un sistema di combattimento impegnativo, boss difficili e scorciatoie ambientali sullo stile dei giochi Dark Souls. La peculiarità maggiore dell'opera è però senza dubbio il manuale d'istruzioni virtuale: esplorando il mondo raccoglierete pagine illustrate in stile rétro, per gran parte scritte in un alfabeto runico sconosciuto.

La chiave digitale sblocca il gioco direttamente sul client di Steam per PC, con pieno supporto ai controller e salvataggi sincronizzati in cloud.