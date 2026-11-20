Se cercate un'avventura d'azione capace di premiare lo spirito d'osservazione e la curiosità, su Instant Gaming potete recuperare TUNIC per PC (Steam) a meno di sei euro . A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 29 euro, lo store applica a catalogo un taglio dell'84%, esponendo una base netta di 4,69 euro. Aggiungendo l'IVA al 22%, la cifra richiesta per completare l'acquisto si fissa a 5,72 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo dell'80% e vi garantisce un risparmio reale di 23,28 euro. Per riscattare la chiave digitale e aggiungerla alla vostra libreria, potete utilizzare il box dedicato o il link qui .

Un manuale di istruzioni da ricostruire e combattimenti tattici: la perla indie che ricorda Zelda

Creato da Andrew Shouldice e pubblicato da Finji, il titolo vi mette nei panni di una piccola volpe vestita con una tunica verde che si risveglia naufraga sulle spiagge di una terra misteriosa, costellata di rovine monumentali, foreste ombrose e tecnologie dimenticate. Senza lunghe introduzioni né dialoghi espliciti, il protagonista si incammina verso l'interno dell'isola imbattendosi nello spirito dell'Erede, intrappolato in una prigione di cristallo al di là del mondo fisico. L'obiettivo è recuperare tre antiche chiavi custodite in santuari sorvegliati da guardiani colossali, svelando gradualmente il destino oscuro di una civiltà che ha pagato a caro prezzo lo sfruttamento di un potere arcano.

Sul piano del gameplay, TUNIC fonde l'esplorazione isometrica dei classici The Legend of Zelda con un sistema di combattimento impegnativo e tecnico ispirato ai soulslike. Gli scontri richiedono di gestire con attenzione la barra della resistenza, alternando schivate fulminee, parate con lo scudo, fendenti di spada e l'uso di artefatti magici, bombe e rampini per avere la meglio su nemici sempre più aggressivi. Il tratto distintivo dell'intera esperienza è però il manuale di istruzioni interno: sparse per l'isola si trovano singole pagine illustrate che ricostruiscono un vero libretto d'epoca, scritto in gran parte in una lingua runica criptica ma ricco di mappe disegnate a mano, schemi visivi e appunti a margine. Decifrare quegli indizi permette di scoprire meccaniche già disponibili fin dal primo minuto, passaggi segreti nascosti dietro la visuale e complessi enigmi ambientali.

L'offerta riguarda la Standard Edition per giocatore singolo, caratterizzata da una direzione artistica pulita e luminosa accompagnata dalla suggestiva colonna sonora elettronica composta da Lifeformed e Janice Kwan. Attivando il codice su Steam, il gioco si associa al vostro account, garantendo l'interfaccia e i sottotitoli in italiano, i salvataggi su cloud, il tracciamento degli obiettivi della piattaforma Valve, opzioni di accessibilità regolabili e il supporto completo sia per controller sia per mouse e tastiera.