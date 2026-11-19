Sembra che una fetta di giocatori stia storcendo il naso di fronte a una precisa scelta narrativa di GTA 6: poiché la trama ruota attorno alla relazione sentimentale tra Jason e Lucia, nel gioco non è infatti possibile avere relazioni sessuali con altre donne, come ad esempio le spogliarelliste. Curiosamente, non ci sono lamentele sul fatto che Lucia non possa tradire Jason, ma sarà un caso... Questo non significa però che gli strip club siano spariti dalla mappa: gli utenti possono comunque visitarli liberamente, arrivando persino a entrarci insieme in coppia. Semplicemente, Rockstar Games ha deciso di non spingersi oltre con le interazioni per una ragione ben precisa: un'opzione di questo tipo non sarebbe risultata coerente con il racconto.

Le dichiarazioni ufficiali di Rockstar Games In una dichiarazione rilasciata alla testata Shacknews, la compagnia ha spiegato nel dettaglio la filosofia alla base di questa impostazione narrativa e della selezione delle meccaniche presenti nel titolo. "GTA 6 è un gioco su una coppia in difficoltà, due amanti in fuga. Sebbene abbiamo ripreso molti elementi dai precedenti capitoli di GTA, tutto ciò che abbiamo implementato in GTA 6 è stato pensato per sostenere lo spirito della storia che volevamo raccontare e i sistemi di gameplay che intendevamo espandere, come il sistema di ricercato, la radio, le rapine e i furti d'auto. Molti aspetti dei titoli passati non sono presenti in GTA 6, ma riteniamo che tutti gli elementi inclusi siano necessari e complementari alle emozioni e alle motivazioni che volevamo enfatizzare mentre si vive la storia di Jason e Lucia."