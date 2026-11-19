L'obiettivo è guadagnare secondi preziosi prima che le onde sismiche raggiungano una determinata zona, permettendo di cercare riparo e ridurre i rischi per la propria incolumità. Il servizio, lanciato nel 2021, ha già distribuito oltre un miliardo di notifiche a livello globale e rappresenta la più grande rete di rilevamento dei terremoti basata su dispositivi mobili.

Gli smartphone Android potranno avvisare gli utenti dell'arrivo di un terremoto anche in Italia . Google ha annunciato l'attivazione nel nostro Paese del proprio sistema di allerte sismiche, una tecnologia che sfrutta i sensori degli smartphone per individuare le scosse e inviare notifiche tempestive alle persone che si trovano nelle aree interessate.

Come funziona il sistema di allerta terremoti di Android

La tecnologia sviluppata da Google utilizza gli accelerometri integrati negli smartphone Android per individuare le vibrazioni riconducibili a un terremoto. Quando più dispositivi nella stessa area rilevano movimenti compatibili con un'attività sismica, i dati vengono elaborati per verificare la possibile presenza di una scossa e stimarne la posizione e l'intensità.

Aggiornamento "Allerta Preparati" in arrivo

Il sistema può quindi inviare avvisi agli smartphone che si trovano nelle zone potenzialmente interessate, sfruttando la velocità delle comunicazioni digitali per anticipare l'arrivo delle onde sismiche più distruttive. Non si tratta però di una previsione dei terremoti: la tecnologia interviene quando una scossa è già iniziata e cerca di guadagnare tempo rispetto alla sua propagazione.

Gli avvisi previsti sono suddivisi in tre livelli, pensati per situazioni differenti. Il primo è Allerta Attenzione, una notifica semplice destinata alle scosse stimate di lieve entità. Serve principalmente a informare della presenza di un terremoto nelle vicinanze, senza richiedere necessariamente un intervento immediato. Il secondo livello è Allerta Preparati, destinato a eventi più intensi. La notifica contiene informazioni più dettagliate e invita a prepararsi ad adottare le misure di sicurezza necessarie. Google ha annunciato anche un aggiornamento di questa modalità, che nei prossimi mesi introdurrà una schermata arricchita con una mappa dell'area interessata, una stima della magnitudo e indicazioni sulle azioni da intraprendere. Sarà inoltre presente un pulsante per ricevere ulteriori aggiornamenti sull'evento.

Il livello più urgente è Allerta Intervieni, che utilizza una notifica a schermo intero per le scosse da moderate a forti. L'avviso fornisce indicazioni immediate per mettersi al riparo e può interrompere le normali attività dello smartphone per attirare l'attenzione dell'utente.

L'attivazione italiana amplia la copertura geografica di un servizio che Google considera uno strumento importante per la gestione delle emergenze. La sua efficacia dipende comunque da diversi fattori, tra cui la disponibilità dei dispositivi, la connettività e il tempo necessario per rilevare e classificare l'evento. Non tutte le scosse potranno quindi essere segnalate con un anticipo utile e non è garantito che ogni utente riceva sempre una notifica prima di avvertire il terremoto.