Le vendite di hardware Xbox negli Stati Uniti sono cresciute del 42% a ottobre rispetto allo stesso mese del 2025, un balzo che non si vedeva da tempo. Il dato arriva dal rapporto mensile di Circana, pubblicato oggi. La spesa complessiva per l'hardware è aumentata del 2%: sono cresciute sia PlayStation, con PS5 a +20%, sia Xbox, mentre Switch ha perso l'11%.

"Le percentuali sono sempre ingannevoli, perché più il numero di partenza è basso, più è facile avere una variazione alta ", ha spiegato Piscatella. "Non è un segreto che le vendite di hardware Xbox Series abbiano faticato negli ultimi anni. Gears e GTA potrebbero avergli fatto prendere un po' di fiato. Naturalmente, a novembre tutto è possibile per tutti, tra Ocarina, GTA e persino WoW Forever". L'analista ha precisato che la crescita della spesa è stata così alta soprattutto per il prezzo molto più elevato: le persone hanno comprato più unità nonostante l'aumento, ma la crescita delle unità è stata molto inferiore a quella del prezzo .

Secondo Mat Piscatella, analista di Circana, il risultato dipende da più fattori. Una console Xbox Series costa il 29% in più di un anno fa e Circana misura la crescita in dollari. Nei mesi scorsi, quando le vendite erano calate, l'istituto aveva più volte indicato proprio l'aumento dei prezzi come un freno agli acquisti. Questa volta, però, anche le unità vendute sono salite del 10%.

I giochi più venduti

Per quanto riguarda il software, Call of Duty: Modern Warfare 4 è stato il gioco più venduto di ottobre, per il diciannovesimo anno consecutivo in cui un titolo della serie di Activision domina il mese in viene lanciato. Al secondo posto debutta Gears of War: E-Day, al terzo Star Wars: Galactic Racer. Tra le altre novità, Final Fantasy Resonance è sesto, Kingdom Hearts Collection I-III nono e Nintendo Switch Sports Resort decimo. Nessuno di questi titoli entra però nella top ten dell'anno, guidata finora da NBA 2K27 e Resident Evil Requiem.

Piscatella ha aggiunto che Castlevania: Belmont's Curse è partito dal dodicesimo posto e Hellraiser: Revival dal quindicesimo. Dragon's Dogma II è salito dal 204° al 17° posto grazie all'espansione Dark Arisen, mentre Resident Evil 4, favorito dagli sconti di Halloween, è passato dal 64° al 31°.

La spesa in contenuti per console è scesa del 18% rispetto all'anno scorso: nel 2025 Call of Duty era uscito a novembre, ma ottobre aveva visto il lancio di Battlefield 6 e Pokémon Legends: Z-A, che insieme hanno generato più spesa di quanto abbia fatto quest'anno Call of Duty da solo. La spesa complessiva in giochi è calata del 12%.

Nintendo Switch 2 resta la console più venduta sia del mese sia dell'anno, davanti a PS5, e il Pro Controller in edizione limitata a tema Zelda è stato l'accessorio più venduto.