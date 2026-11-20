Si tratta di un risultato straordinario per il gioco, migliore persino delle più ottimistiche previsioni formulate dagli analisti. In pratica GTA 6 ha venduto quasi cinque volte più di GTA 5 nello stesso intervallo di tempo.

GTA VI, il diario delle prime ore a Leonida tra rapine, yacht e passanti imprevedibili

"È con immensa gratitudine che inauguriamo un nuovo capitolo nella storia di Rockstar Games con l'uscita di Grand Theft Auto 6", ha dichiarato Sam Houser, presidente e fondatore dello studio. " Siamo incredibilmente onorati dalla risposta dei giocatori di tutto il mondo e non potremmo essere più entusiasti di condividere questo momento con voi."

"Con un punteggio di 99 su Metacritic, praticamente perfetto, e un'accoglienza entusiastica da parte della critica, Grand Theft Auto VI ha venduto 32,5 milioni di copie in fase di prenotazione, stabilendo un nuovo record su tutte le piattaforme", si legge nel comunicato diffuso dal team di sviluppo.

Rockstar Games ha annunciato che le vendite di GTA 6 hanno prodotto 3,79 miliardi di dollari di incassi in 24 ore : si tratta di "un record assoluto per il settore dell'intrattenimento in qualsiasi forma", che fa del nuovo capitolo della serie "il più grande lancio nella storia dell'entertainment".

Le prenotazioni hanno fatto la differenza

Nelle scorse ore si è parlato di quasi 25 milioni di copie vendute e incassi per oltre 2,3 miliardi di dollari al lancio, ma come detto la realtà è stata ancora più impressionante per l'atteso nuovo capitolo della serie firmata Rockstar Games.

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A contribuire in maniera determinante a questi numeri sono state anche le prenotazioni, che pare abbiano superato quota 32,5 milioni di copie grazie all'enorme entusiasmo che ha alimentato l'attesa del gioco nel corso dei mesi.

Tornando al confronto con Grand Theft Auto V, al debutto il quinto capitolo ha generato 800 milioni di dollari, raggiungendo il miliardo nell'arco del primo fine settimana: risultati eccellenti ma di gran lunga inferiori a quelli appena realizzati.

Inutile dire che siamo curiosi di vedere come evolverà la situazione, quali ulteriori traguardi GTA 6 riuscirà a superare e cosa accadrà quando il gioco approderà anche su altre piattaforme, a cominciare naturalmente dal PC.

A proposito, grazie al Remote Play chi dispone di una configurazione adeguata può già far girare Grand Theft Auto 6 su PC a 60 fps e con DLSS 5.