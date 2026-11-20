L'utente Gonzito del forum NeoGAF ha fatto un elenco delle storie inventate più diffuse su GTA 6, che è interessante riportare perché dimostra quanto si possa arrivare a distorcere il discorso intorno a un gioco per perseguire le proprie finalità .

GTA 6 è un fenomeno senza precedenti nel mondo dell'intrattenimento, come mostrano le vendite iniziali stimate . Con il successo, però, è arrivata anche un'enorme vagonata di falsità, che tentano di raccontarlo per quello che non è o, semplicemente, di denigrarlo. Non che le critiche non siano ammesse, sia chiaro, ma quando si traggono conclusioni da argomenti falsi costruiti ad arte, si può parlare di truffa verso il pubblico.

Storie inventate

Vediamo quindi quali sono le principali storie false che stanno circolando su GTA 6 in questo momento:

La prima è una polemica sulla collisione dei veicoli, che alcuni video hanno mostrato come inesistente. La realtà è che "nel gioco c'è un'opzione per disattivare le collisioni dei veicoli, probabilmente aggiunta come funzione di accessibilità." Sostanzialmente, alcuni hanno disattivato le collisioni dalle opzioni di gioco e hanno realizzato dei video per mostrare che non funzionano, con aerei e automobili che non esplodono quando collidono.

Un'altra storia molto diffusa è quella sulla presunta scena gay di Jason. In questo caso viene proposta soprattutto da chi vuole spacciare GTA 6 come un gioco "woke". La famosa scena, in realtà, è solo una lunga sequenza, "simile a quella di Lenny, in cui due amici si ubriacano e finiscono per condividere l'unico letto disponibile nell'appartamento. Jason arriva persino a litigare con l'amico e a spingerlo fuori dal letto." Niente sesso, quindi, ma solo amicizia senza implicazioni sentimentali.

Un'altra storia, in questo caso non inventata, ma mancante di informazioni fondamentali, afferma che non si può uccidere nessuno nei locali gay. Ciò che viene omesso è che non si può uccidere nessuno in nessun locale notturno, quindi i locali gay non hanno una protezione particolare.