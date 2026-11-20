GTA 6 è un fenomeno senza precedenti nel mondo dell'intrattenimento, come mostrano le vendite iniziali stimate. Con il successo, però, è arrivata anche un'enorme vagonata di falsità, che tentano di raccontarlo per quello che non è o, semplicemente, di denigrarlo. Non che le critiche non siano ammesse, sia chiaro, ma quando si traggono conclusioni da argomenti falsi costruiti ad arte, si può parlare di truffa verso il pubblico.
L'utente Gonzito del forum NeoGAF ha fatto un elenco delle storie inventate più diffuse su GTA 6, che è interessante riportare perché dimostra quanto si possa arrivare a distorcere il discorso intorno a un gioco per perseguire le proprie finalità.
Fate bene attenzione, perché il prossimo paragrafo contiene delle grosse anticipazioni su GTA 6. Se non volete averne, non continuate a leggere.
Storie inventate
Vediamo quindi quali sono le principali storie false che stanno circolando su GTA 6 in questo momento:
La prima è una polemica sulla collisione dei veicoli, che alcuni video hanno mostrato come inesistente. La realtà è che "nel gioco c'è un'opzione per disattivare le collisioni dei veicoli, probabilmente aggiunta come funzione di accessibilità." Sostanzialmente, alcuni hanno disattivato le collisioni dalle opzioni di gioco e hanno realizzato dei video per mostrare che non funzionano, con aerei e automobili che non esplodono quando collidono.
Un'altra storia molto diffusa è quella sulla presunta scena gay di Jason. In questo caso viene proposta soprattutto da chi vuole spacciare GTA 6 come un gioco "woke". La famosa scena, in realtà, è solo una lunga sequenza, "simile a quella di Lenny, in cui due amici si ubriacano e finiscono per condividere l'unico letto disponibile nell'appartamento. Jason arriva persino a litigare con l'amico e a spingerlo fuori dal letto." Niente sesso, quindi, ma solo amicizia senza implicazioni sentimentali.
Un'altra storia, in questo caso non inventata, ma mancante di informazioni fondamentali, afferma che non si può uccidere nessuno nei locali gay. Ciò che viene omesso è che non si può uccidere nessuno in nessun locale notturno, quindi i locali gay non hanno una protezione particolare.
Altre assurdità
Un'altra balla che va diffondendosi, riguarda la presenza di PNG non uccidibili legati a determinate etnie. L'accusa sarebbe quella di proteggere le minoranze, quindi di gioco "woke". In realtà questi filmati sono costruiti con dei personaggi essenziali per la storia, che chiaramente non possono essere uccisi.
Un'altra contestazione riguarda la possibilità per Jason di avere delle accortezze per Lucia svolgendo alcune faccende per la casa: "Il contesto è che Lucia sta per uscire di prigione, quindi ha senso che Jason, il suo ragazzo, faccia dei preparativi per l'occasione." Il che si traduce in alcune attività facoltative che, oltretutto modificano alcune scene d'intermezzo e lo svolgimento della storia. Insomma, è possibile scegliere come comportarsi, ma la sola possibilità di festeggiare il ritorno di Lucia facendole trovare un ambiente più piacevole e curato ha portato molti a parlare di attacco alla mascolinità di Jason. Inoltre, il gioco prevede missioni secondarie in cui si possono fare delle cose per Lucia. Anche queste sono facoltative, ma vengono spacciate da alcuni come degli obblighi imposti dalla storia principale.
Altra storia ridicola riguarda il presunto tradimento di Lucia con un altro uomo, che viene denunciato con tanto di foto. In effetti nella foto è con un altro uomo: suo padre.
Per chiudere in bellezza, riportiamo dell'accusa a Jason di frequentare una madre single (Lucia). In effetti Lucia ha un figlio... di Jason.
Queste sono solo alcune delle avvincenti storie inventate per attaccare GTA 6. Se volete ce ne sono molte altre, compresi una quantità smisurata di video fatti con l'IA generativa che mostrano problemi e contenuti che non esistono. Ribadiamo: il gioco di Rockstar Games è criticabile, come qualsiasi opera dell'ingegno umano, ma farlo partendo da delle menzogne può essere considerata una specie di truffa.