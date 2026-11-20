Nella settimana che ha preceduto l'uscita di GTA 6 , il giornalista Matthew Gault ha scelto di rivedere vent'anni di servizi televisivi sulle varie uscite . Il quadro che emerge è quello di una serie usata come specchio delle preoccupazioni americane : se nel 2001 i commentatori temevano che GTA III addestrasse una generazione di giovani a uccidere, nel 2026 il New York Times cita Bell Hooks nella sua recensione di GTA VI.

Su cosa ruotavano le discussioni

Con GTA III e Vice City, usciti nel 2001 e nel 2002, la discussione ruotava attorno alla violenza e, in parte, alla rappresentazione delle donne. "È il videogioco più popolare al mondo [...] e milioni di ragazzi imparano a padroneggiarlo massacrando i passanti", disse Ted Koppel. Nel luglio 2002 Nightline dedicò al tema venti minuti, tra bambini sorridenti, genitori rassicuranti, un esperto convinto che il gioco insegnasse a uccidere e uno psicologo di parere opposto.

Con San Andreas, nel 2004, l'attenzione si spostò sul sesso. Il minigioco "hot coffee", rimosso dalla versione finale ma rimasto sui dischi, fu riportato alla luce dai modder. Ne nacquero le proteste del politico californiano Leland Yee e di Hillary Clinton, l'intervento del Congresso, la revisione del rating da parte dell'ESRB, il ritiro del gioco da parte di Walmart e Best Buy e, in seguito, il cambio quasi totale del consiglio di Take-Two, con Strauss Zelnick messo alla guida della società e tutt'ora amministratore delegato.