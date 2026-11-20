Nella settimana che ha preceduto l'uscita di GTA 6, il giornalista Matthew Gault ha scelto di rivedere vent'anni di servizi televisivi sulle varie uscite. Il quadro che emerge è quello di una serie usata come specchio delle preoccupazioni americane: se nel 2001 i commentatori temevano che GTA III addestrasse una generazione di giovani a uccidere, nel 2026 il New York Times cita Bell Hooks nella sua recensione di GTA VI.
Su cosa ruotavano le discussioni
Con GTA III e Vice City, usciti nel 2001 e nel 2002, la discussione ruotava attorno alla violenza e, in parte, alla rappresentazione delle donne. "È il videogioco più popolare al mondo [...] e milioni di ragazzi imparano a padroneggiarlo massacrando i passanti", disse Ted Koppel. Nel luglio 2002 Nightline dedicò al tema venti minuti, tra bambini sorridenti, genitori rassicuranti, un esperto convinto che il gioco insegnasse a uccidere e uno psicologo di parere opposto.
Con San Andreas, nel 2004, l'attenzione si spostò sul sesso. Il minigioco "hot coffee", rimosso dalla versione finale ma rimasto sui dischi, fu riportato alla luce dai modder. Ne nacquero le proteste del politico californiano Leland Yee e di Hillary Clinton, l'intervento del Congresso, la revisione del rating da parte dell'ESRB, il ritiro del gioco da parte di Walmart e Best Buy e, in seguito, il cambio quasi totale del consiglio di Take-Two, con Strauss Zelnick messo alla guida della società e tutt'ora amministratore delegato.
Cambia il clima
Nel 2008, con GTA IV, il clima era cambiato: code a mezzanotte e interesse per gli incassi. I crociati restavano però attivi. Glenn Beck diede spazio all'avvocato Jack Thompson, che cercò di bloccare la vendita del gioco, perse la causa, si convinse di essere il bersaglio di una missione e scrisse alla madre di Zelnick. Fu poi radiato dall'albo dalla Corte suprema della Florida.
Con GTA V, nel 2013, a dominare fu il denaro: un miliardo di dollari in tre giorni. "Non c'è mai stata un'apertura simile nell'industria dell'intrattenimento", disse la CBS. Anche le critiche, come quella di Dan Ackerman su un settore sempre più legato ai successi miliardari, passavano da lì.
Oggi, osserva Gault, con GTA 6 i timori su sesso e violenza sembrano dissolti e le domande riguardano costi, incassi e rischio economico. Dietro c'è anche una nota di rimpianto, in un'industria che ha perso un terzo dei posti di lavoro in due anni: il Washington Post si chiede se GTA VI sia "l'ultimo grande colpo". Le vecchie paure non sono scomparse del tutto. Su Fox News Riley Gaines ha auspicato che gli elementi romantici del gioco portino a più nascite: "Non si possono avere bambini veri dai videogiochi". E la streamer Sasha Grey ha visto sospendere da YouTube la propria diretta per "nudità". In generale, comunque, l'accoglienza è stata molto più moderata anche da parte delle fasce solitamente più radicali su questi argomenti.