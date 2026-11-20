Fin dal trailer di annuncio di GTA 6 , molti giocatori hanno letto la storia di Jason e Lucia come una versione moderna di Bonnie e Clyde, anche per le dinamiche di coppia tra i due personaggi e per il tipo di racconto a cui la serie ci ha abituati. A confermare in parte questa impressione è stato Rupert Humphries, vicepresidente senior della narrazione di GTA 6, intervistato da Game Informer .

Le fonti d'ispirazione

Interrogato sui film che hanno influenzato il rapporto tra i due protagonisti, Humphries ha spiegato che il lavoro è partito proprio dai film sulle coppie in fuga. Quelli rimasti più impressi al team sono Bonnie e Clyde, Getaway!, True Romance, Thelma & Louise e Out of Sight.

Per le battute e l'intesa tra i personaggi gli sviluppatori hanno guardato anche ai buddy movie, citando coppie come Riggs e Murtaugh, Butch e Sundance e Mike Lowrey e Marcus Burnett. Tra le altre fonti di ispirazione ci sono i film Pulp Fiction e Assassini nati, utili a costruire personaggi che cambiano in base al piacere che provano nel commettere una serie di crimini.

Proprio su questo punto Humphries ha chiuso il suo ragionamento: "Jason e Lucia sono molto più duri di Tim Roth e Amanda Plummer, ma ci piaceva l'idea di raccontare una storia in cui Jason e Lucia potessero finire più vicini a un estremo o all'altro di quello spettro, a seconda di ciò che il giocatore stava facendo."

Per il resto, vi ricordiamo che GTA 6 è disponibile su Xbox Series X e S e PlayStation 5.