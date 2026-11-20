Attraverso un'interessante collaborazione tra Microsoft e Take-Two è possibile giocare a GTA 6 anche su Xbox One, visto che il gioco è disponibile su Xbox Cloud Gaming in esclusiva per la piattaforma in questione, e le prime impressioni sul funzionamento del sistema sembrano positive.
Ovviamente la qualità del gioco, in questo caso, dipende soprattutto dall'ampiezza della banda della connessione internet e dalla sua stabilità, dunque può variare sensibilmente da un utente all'altro, ma in linea di massima sembra che il sistema funzioni piuttosto bene, offrendo una valida alternativa all'uso in locale.
Potete vedere qui sotto un video che mostra qualcosa sul funzionamento di GTA 6 via Xbox Cloud Gaming e alcune impressioni emerse su internet, attraverso Reddit e vari social, da parte di utenti che stanno utilizzando il gioco Rockstar Games in questa maniera.
Come giocare a GTA 6 con Xbox One
Nonostante GTA 6 sia legato a un'esclusiva marketing con PlayStation che ha alquanto escluso Xbox dalla comunicazione promozionale, Microsoft è comunque riuscita a stabilire con Rockstar Games un accordo decennale che prevede anche la distribuzione attraverso Cloud Gaming di GTA 6, consentendone l'utilizzo attraverso Xbox One.
Questo rappresenta un'alternativa importante perché, considerando l'aumento dei prezzi e la scarsa disponibilità di PS5 e Xbox Series X|S, amplia la potenziale platea di utenti e soprattutto abbassa sensibilmente la barriera d'ingresso al gioco dal punto di vista economico.
Bisogna possedere il gioco in digitale, dunque questo va acquistato attraverso Xbox Store ed è inoltre necessario acquistare l'accesso a Xbox Cloud Gaming, attraverso un abbonamento a Game Pass o direttamente il tempo di utilizzo del Cloud, secondo i nuovi prezzi decisi da Microsoft per l'uso del servizio.
Un'alternativa interessante
In generale, le prestazioni sono buone se si dispone di un'ottima connessione internet, con GTA 6 che, attraverso Xbox Cloud Gaming, mantiene le impostazioni tecniche (per quanto riguarda risoluzione, qualità grafica e prestazioni) di Xbox Series S.
Secondo varie testimonianze, riportate anche attraverso Reddit, l'esperienza è piuttosto positiva. Alcuni sostengono che l'input lag non sembra sia particolarmente alto, o quantomeno non risulta molto differente da quello (non proprio basso di suo) che si rileva già con il gioco in formato standard.
Alcuni riportano di una grafica un po' "sfumata", probabilmente a causa del bit-rate dello streaming che agisce su una risoluzione già non alta di partenza, ma in generale l'esperienza non si discosta eccessivamente dall'uso del gioco su Xbox Series S.
A questo proposito, vi rimandiamo al nostro approfondimento su come gira GTA 6 su Xbox Series X e Series S per avere idee più precise su queste versioni.