Attraverso un'interessante collaborazione tra Microsoft e Take-Two è possibile giocare a GTA 6 anche su Xbox One, visto che il gioco è disponibile su Xbox Cloud Gaming in esclusiva per la piattaforma in questione, e le prime impressioni sul funzionamento del sistema sembrano positive.

Ovviamente la qualità del gioco, in questo caso, dipende soprattutto dall'ampiezza della banda della connessione internet e dalla sua stabilità, dunque può variare sensibilmente da un utente all'altro, ma in linea di massima sembra che il sistema funzioni piuttosto bene, offrendo una valida alternativa all'uso in locale.

Potete vedere qui sotto un video che mostra qualcosa sul funzionamento di GTA 6 via Xbox Cloud Gaming e alcune impressioni emerse su internet, attraverso Reddit e vari social, da parte di utenti che stanno utilizzando il gioco Rockstar Games in questa maniera.