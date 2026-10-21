Xbox Cloud Gaming, Microsoft annuncia i prezzi per lo streaming senza Game Pass

I pacchetti in questione garantiscono un'esperienza di gioco in streaming senza pubblicità , con tempi di attesa ridotti e trasmissione di alta qualità. Le ore acquistate resteranno inoltre disponibili fino al loro effettivo utilizzo, consentendo agli utenti di giocare quando preferiscono, senza dover sfruttare immediatamente il tempo a disposizione.

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In questa fase iniziale di testing del servizio, i prezzi dei pacchetti saranno i seguenti:

Disponibile a partire da oggi in anteprima per gli utenti del programma Insider, l'opzione godrà di una distribuzione più ampia a partire da novembre ed è stata pensata per offrire maggiore flessibilità a chi desidera utilizzare il cloud di Xbox ma senza impegnarsi con un abbonamento mensile.

Microsoft ha annunciato i prezzi di Xbox Cloud Gaming senza Game Pass , ovverosia la nuova modalità di utilizzo dello streaming basata sull'acquisto di ore di gioco e non sulla sottoscrizione di un abbonamento.

Anche gratis con pubblicità

Facendo seguito ai test condotti a partire dallo scorso luglio, Xbox Cloud Gaming sarà disponibile anche in versione gratuita con pubblicità, andando a moltiplicare ulteriormente le opzioni per gli utenti, in questo caso con due differenti modalità di fruizione.

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Microsoft ha spiegato che la disponibilità delle diverse opzioni, dei giochi compatibili e delle funzionalità può variare in base al mercato, al dispositivo utilizzato, all'idoneità dell'account e al gruppo di anteprima Xbox Insider di appartenenza.

Per giocare è necessario utilizzare un dispositivo supportato e disporre dell'accesso ai titoli compatibili, acquistati o, nel caso di alcuni giochi selezionati, disponibili gratuitamente.

Se volete provare in anteprima il servizio, vi basterà scaricare l'app Xbox Insider Hub su PC o Xbox. Dopodiché, come detto, l'opzione verrà estesa a tutti gli utenti a partire dal prossimo mese, eventualmente con delle differenze rispetto a questo impianto introduttivo.

L'annuncio della casa di Redmond riconferma la strategia che punta a modulare l'offerta dei vari servizi nel tentativo di intercettare anche i giocatori che non sono ancora saliti a bordo, e di cui la CEO Asha Sharma ha parlato diffusamente negli ultimi mesi.