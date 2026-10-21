In arrivo una rivoluzione per Xbox Game Pass? Nel 2027 potrebbe diventare più modulare e personalizzabile

Ad esempio, tra le opzioni citate figurano l'accesso ai giochi console, il cloud gaming e il multiplayer online, che potrebbero diventare componenti acquistabili individualmente o combinabili attraverso differenti formule di abbonamento. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sui prezzi o sulla struttura definitiva dell'offerta.

La testata afferma infatti che Xbox stia pianificando un importante rinnovamento di Game Pass, basato su una struttura a livelli e su un approccio più flessibile alla scelta delle funzionalità incluse . L'obiettivo sarebbe permettere agli utenti di selezionare alcuni servizi separatamente , seguendo una logica definita "à la carte" nel report, in contrapposizione all'approccio più vicino alla filosofia "all you can eat" che ha finora caratterizzato il servizio.

Microsoft potrebbe avere in programma una nuova evoluzione per Xbox Game Pass . Secondo un ampio report pubblicato da Fortune e dedicato alla strategia della nuova CEO di Xbox Asha Sharma, l'azienda starebbe valutando una profonda revisione del proprio servizio in abbonamento.

Un altro tassello della strategia di Asha Sharma?

Se confermata, una simile strategia rappresenterebbe una delle modifiche più importanti nella storia di Game Pass. Negli ultimi anni Microsoft ha già ridefinito più volte il servizio, introducendo livelli come Game Pass Core, Standard, PC Game Pass e Ultimate, ciascuno con un differente insieme di vantaggi e contenuti. Un modello ancora più modulare potrebbe consentire agli utenti di pagare soltanto per le funzionalità che utilizzano realmente. Ad esempio, chi gioca spesso fuori casa potrebbe essere interessato ai vantaggi legati al cloud, mentre altri potrebbero voler accedere al catalogo per giocare ai titoli single player senza necessariamente pagare anche per multiplayer e streaming.

Asha Sharma, CEO di Xbox

Naturalmente è bene ricordare che si tratta, per ora, di un'indiscrezione. In assenza di annunci ufficiali, resta quindi da capire se questo modello arriverà davvero sul mercato e in che forma. Tuttavia, il fatto che l'informazione provenga da una testata autorevole come Fortune rende l'indiscrezione particolarmente rilevante e interessante.

Va inoltre ricordato che, dal suo insediamento alla guida di Xbox, Asha Sharma ha già introdotto modifiche significative a Game Pass. Lo scorso aprile Microsoft ha infatti ridotto il prezzo degli abbonamenti Ultimate e PC Game Pass, rinunciando però all'inclusione al day one dei futuri capitoli di Call of Duty, una scelta presentata come parte di una più ampia revisione del rapporto tra costo e valore del servizio e accompagnata dalla promessa di ulteriori interventi per renderlo più appetibile per gli utenti e sostenibile nel lungo periodo.