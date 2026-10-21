Crimson Desert presenta le novità del DLC Charting the Unknwon in trailer, tra esplorazione marina e matrimoni

Pearl Abyss ha pubblicato un nuovo trailer panoramico dedicato alle novità di Charting the Unknown , il DLC di Crimson Desert che introdurrà numerose attività e sistemi inediti, dall'esplorazione dei fondali oceanici alle relazioni romantiche con gli abitanti di Pywel, fino alla possibilità di costruire una casa e gestire attività commerciali. Insomma, c'è tutto il potenziale per intrattenere per altre decine (se non centinaia) di ore i giocatori).

Esplorazione marina, matrimoni e nuove attività

Una delle principali novità di Charting the Unknown è l'introduzione dell'esplorazione sottomarina. I giocatori potranno immergersi nelle acque di Pywel per scoprire rovine, tesori, creature inedite e nuove cavalcature, utilizzando equipaggiamenti specifici per aumentare il tempo trascorso sott'acqua.

L'espansione permetterà inoltre di costruire una nave e navigare attraverso il Grande Oceano di Pywel, aprendo la strada a nuove attività legate all'esplorazione marittima. Sul fronte della vita sociale, invece, sarà possibile sviluppare relazioni più profonde con diversi personaggi, fino ad arrivare a vere e proprie storie d'amore e persino al matrimonio. I nuovi rapporti influenzeranno anche l'Accampamento dei Mantogrigio, che diventerà più vivace grazie alle visite degli alleati con cui avremo stretto legami particolari.

Tra le altre novità troviamo un sistema abitativo completamente rivisto, che permetterà ai giocatori di costruire e personalizzare la propria casa partendo dalle fondamenta. Una volta soddisfatti determinati requisiti legati all'Accampamento dei Mantogrigio e alla progressione della storia, sarà infatti possibile accedere a opzioni di costruzione più avanzate per creare uno spazio interamente personalizzabile. L'espansione introdurrà inoltre tre castelli dei Mantogrigio che potranno essere conquistati dopo aver completato specifiche missioni. Una volta reclamate queste fortezze, i giocatori potranno decorarne cortili e interni con arredi e oggetti esclusivi, trasformandole in vere e proprie basi operative.

Charting the Unknown aggiungerà anche nuove attività gestionali. Dopo aver liberato determinate regioni e sviluppato l'accampamento, sarà infatti possibile prendere in gestione diverse strutture sparse per Pywel, tra cui ristoranti e officine, ampliando ulteriormente le opportunità offerte dal mondo di gioco.

A completare il pacchetto c'è il Giardino delle prove, una modalità incentrata sul combattimento che metterà i giocatori di fronte a una serie di boss già incontrati nel corso dell'avventura. Superare questa sfida garantirà ricompense speciali pensate per i guerrieri più esperti.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Crimson Desert: Charting the Unknown sarà disponibile a partire dalle 23:00 italiane di giovedì 29 ottobre su tutte le piattaforme, ovvero PS5, Xbox Series X|S e PC.