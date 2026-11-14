Dopo Crimson Desert, Pearl Abyss continuerà a utilizzare l'IA nello sviluppo dei suoi giochi

Pearl Abyss, lo studio di sviluppo di Crimson Desert , intende continuare a utilizzare l'intelligenza artificiale nello sviluppo dei videogiochi, un trend ormai inarrestabile e di cui bisogna prendere semplicemente atto. La conferma arriva direttamente dall'ultimo rapporto finanziario trimestrale della società, relativo al terzo trimestre del 2026, nel quale lo studio ha illustrato alcuni cambiamenti introdotti nelle proprie procedure di produzione e le strategie che intende adottare per i progetti futuri.

Inesorabile

Nel documento, all'interno di una sezione dedicata alle nuove pipeline di sviluppo, l'azienda ha spiegato come gli strumenti basati sull'IA stiano assumendo un ruolo sempre più importante nella fase di progettazione. In particolare, Pearl Abyss ha modificato il modo in cui vengono valutate le diverse idee di gameplay, introducendo sistemi che permettono di verificare rapidamente la fattibilità di numerosi concept prima di procedere con la loro implementazione effettiva.

"In precedenza, convalidavamo i sistemi di gioco soltanto dopo averli implementati manualmente. Ora utilizziamo l'intelligenza artificiale per verificare rapidamente diversi concept di design prima della loro effettiva realizzazione", ha dichiarato la società. Secondo Pearl Abyss, questo approccio consente di distribuire le risorse di sviluppo in maniera più efficiente e di velocizzare il processo produttivo.

L'azienda ha comunque precisato che l'IA viene impiegata esclusivamente come strumento di supporto alla verifica dei concept e all'ottimizzazione delle pipeline. "L'esperienza di gioco fondamentale e la creazione effettiva dei contenuti rimangono interamente affidate al nostro team di sviluppo", si legge nel rapporto.

La precisazione arriva in un momento particolare per lo studio, che nei mesi scorsi era finito al centro di una controversia proprio per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa in Crimson Desert. Nel marzo 2026 era emerso che alcune illustrazioni realizzate con l'IA erano finite nella versione commerciale del gioco, senza che il loro utilizzo fosse stato dichiarato correttamente nella pagina Steam. Secondo quanto spiegato successivamente da Pearl Abyss, si trattava di elementi provvisori, inizialmente destinati a essere sostituiti con materiale realizzato dagli artisti, ma che erano sfuggiti ai controlli prima della pubblicazione.

Lo studio aveva quindi avviato una revisione interna e presentato pubblicamente le proprie scuse per quanto accaduto. La nuova dichiarazione finanziaria dimostra tuttavia che l'intenzione non è quella di abbandonare questi strumenti, ma piuttosto di integrarli stabilmente in alcune fasi del processo creativo.