I controller DualSense in edizione limitata per GTA VI sono preordinabili su Amazon

Su Amazon è possibile preordinare il DualSense di GTA VI nella colorazione bianca a 84,99 €. Specifichiamo immediatamente che in questo momento già non è più disponibile, ma aggiorneremo subito l'articolo non lo sarà. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 19 novembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Controller esclusivi
In questo caso si tratta della variante bianca, che richiama Vice City all'alba. Ti aggiorneremo non appena sarà disponibile anche la versione nella colorazione nera. Entrambi presentano una serigrafia con il logo di GTA 6 sul touchpad. Ovviamente le specifiche tecniche sono sempre le stesse, quindi si tratta di un prodotto pensato per gli appassionati del gioco.
Potrai sfruttare il feedback tattile coinvolgente, trigger adattivi dinamici e un microfono integrato da poter utilizzare per giocare in compagnia di amici. I trigger adattivi rendono l'esperienza ancora più immersiva e realistica, che si tratti di tendere una corda o di frenare su un'auto da corsa.