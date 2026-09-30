Sta per tornare la Giornata delle Spedizioni Locali AliExpress: preparati a riscattare questi codici

A partire dalla mezzanotte del 1° ottobre partirà nuovamente la promo "Giornata delle Spedizioni Locali" di AliExpress, con una serie di prodotti a prezzi scontati. Le offerte saranno valide fino al 7 ottobre, ma molti prodotti sono limitati e i codici tendono ad esaurirsi molto velocemente, quindi ti suggeriamo di prepararti a riscattarli entro la mezzanotte. Come sempre, prima di riepilogarli, ti ricordiamo di consultare il Centro Coupon a questo link.

Ecco di seguito un pratico riepilogo dei codici da poter riscattare.