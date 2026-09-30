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Sta per tornare la Giornata delle Spedizioni Locali AliExpress: preparati a riscattare questi codici

Sta per partire un nuovo round di prodotti scontati su AliExpress. Come sempre, preparati a riscattare i seguenti coupon per risparmiare ulteriormente e spendere pochissimo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   30/09/2026
Promo AliExpress

A partire dalla mezzanotte del 1° ottobre partirà nuovamente la promo "Giornata delle Spedizioni Locali" di AliExpress, con una serie di prodotti a prezzi scontati. Le offerte saranno valide fino al 7 ottobre, ma molti prodotti sono limitati e i codici tendono ad esaurirsi molto velocemente, quindi ti suggeriamo di prepararti a riscattarli entro la mezzanotte. Come sempre, prima di riepilogarli, ti ricordiamo di consultare il Centro Coupon a questo link.

Ecco di seguito un pratico riepilogo dei codici da poter riscattare.

Codici da riscattare e altre offerte

Ecco un elenco dei codici da poter riscattare, in modo da assicurarti sconti esclusivi una volta trovato il prodotto ideale. Specifichiamo che i coupon sono particolarmente richiesti e spesso tendono ad esaurirsi in pochissimo tempo, ma potrebbero essere nuovamente disponibili dopo un po'. Ecco un riepilogo:

  • ITAFF02 - 2€ di sconto su un acquisto minimo di 18 €
  • ITAFF06 - 6 € di sconto su un acquisto minimo di 45 €
  • ITAFF12 - 12 € di sconto su un acquisto minimo di 89 €
  • ITAFF20 - 20 € di sconto su un acquisto minimo di 159 €
  • ITAFF30 - 30 € di sconto su un acquisto minimo di 239 €
  • ITAFF45 - 45 € di sconto su un acquisto minimo di 355 €
  • ITAFF60 - 60 € di sconto su un acquisto minimo di 469 €

Inoltre, stavolta è disponibile anche lo sconto PayPal. Potrai infatti risparmiare ulteriori 20 € su un acquisto minimo di 199 €. Come sempre, ti aggiorneremo in caso di offerte particolarmente vantaggiose.

#Sconti
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