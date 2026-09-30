Google Store lancia una nuova promo sulla serie Pixel 11: 100€ di sconto su tutti i modelli della gamma

Google Store propone una nuova promozione dedicata alla gamma Pixel 11, con 100€ di sconto su ciascuno dei tre modelli indicati. L'offerta è valida dall'8 al 19 ottobre 2026 e riguarda gli acquisti effettuati su Google Store Italia. È riservata agli utenti maggiorenni e, salvo diversa indicazione, non è cumulabile con altre promozioni. Accedi alle promozioni tramite questo link:

Ulteriori dettagli sugli smartphone

La nuova famiglia Pixel 11 è equipaggiata con il chip Google Tensor G6 e integra fotocamere aggiornate e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale Gemini. Pixel 11 dispone di un display Actua OLED da 6,3 pollici con frequenza da 60 a 120 Hz e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultrawide da 13 MP e teleobiettivo 5x da 10,8 MP.

Pixel 11 Pro mantiene il formato da 6,3 pollici, ma utilizza un pannello Super Actua LTPO da 1-120 Hz e una tripla fotocamera con principale da 50 MP, ultrawide da 48 MP e teleobiettivo da 48 MP. Pixel 11 Pro XL propone invece un display Super Actua da 6,8 pollici e condivide il comparto fotografico Pro. Tutti i modelli offrono inoltre 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza.