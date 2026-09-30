Fuga da Raccoon City a meno di nove euro: Resident Evil 3 per PC Steam in forte sconto su Instant Gaming

Fuggi, scappa, c'è il Nemesis... e costa meno di 9 euro. Trovate infatti Resident Evil 3 per PC a un prezzo netto di soli 6,79€ nel catalogo di Instant Gaming. Aggiungendo l'IVA al 22%, la cifra finale da saldare ammonta a soli 8,28€. A conti fatti, rispetto ai 40 € del prezzo di listino ufficiale, vi garantite un risparmio reale di 31,72 €. Questo si traduce in uno sconto effettivo a imposte incluse del 79,3%, un valore leggermente diverso dall'83% esentasse mostrato a schermo dal negozio. Per riscattare immediatamente la chiave digitale sul vostro account Steam, vi basta cliccare sul link o sul box qui sotto.
L'incubo del Nemesis su Steam
La versione reimmaginata nel 2020 dell'iconico survival horror firmato Capcom vi proietta nelle strade devastate di Raccoon City nei panni dell'agente speciale Jill Valentine. Il gameplay unisce la prospettiva in terza persona con visuale sopra la spalla a un ritmo d'azione incalzante, dove dovrete gestire le munizioni, schivare con tempismo perfetto gli attacchi nemici e sopravvivere alla spietata caccia del Nemesis, una bio-arma inarrestabile progettata per eliminare i membri della S.T.A.R.S.
La narrazione alza la tensione alternando le fasi investigative di Jill alle sezioni d'assalto nei panni del mercenario Carlos Oliveira. Questa versione per PC, attivabile tramite codice Steam, sfrutta la potenza del RE Engine per garantire un impatto visivo fotorealistico, supporto alle risoluzioni elevate con framerate sbloccato e una completa localizzazione in italiano, oltre al pieno supporto per i controller.