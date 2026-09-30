Diablo Immortal incontra Spawn: al via l'evento crossover con Malebolgia

È ora disponibile la collaborazione tra Diablo Immortal e Spawn , evento crossover a tempo limitato che porta nel mondo di Sanctuarium uno dei personaggi più riconoscibili del fumetto creato da Todd McFarlane . Per la durata di un mese, i giocatori potranno affrontare nuovi contenuti ispirati all'universo di Spawn, compreso il sovrano demoniaco Malebolgia, e ottenere ricompense a tema.

Attività e contenuti

L'evento propone due nuove attività di gioco. La prima è una sfida comunitaria di grandi dimensioni che vede i giocatori impegnati contro Malebolgia, mentre la seconda è uno scontro ambientato in una spedizione ispirata direttamente alla Creatura Infernale.

La collaborazione introduce inoltre diversi oggetti cosmetici e ricompense ispirati a Spawn, con cui personalizzare l'aspetto dei propri personaggi. A questi si aggiungono nuovi nemici, sfide soprannaturali e contenuti legati al Necroplasma, elemento caratteristico dell'universo del personaggio.

Blizzard ha accompagnato il lancio con un video dedicato alla collaborazione e ha inoltre ricordato il panel di disegno dal vivo organizzato alla BlizzCon, durante il quale Todd McFarlane e gli artisti di Diablo Immortal hanno reinterpretato alcuni personaggi di Diablo inserendoli nello stile e nell'universo di Spawn.

L'iniziativa è pensata sia per i giocatori che conoscono già la serie a fumetti sia per chi si avvicina per la prima volta a Diablo Immortal. Il crossover rimarrà disponibile per un periodo limitato, offrendo quindi un mese di tempo per affrontare i nuovi eventi e raccogliere le ricompense legate a Spawn.