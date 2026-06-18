Diablo Immortal si aggiorna alla versione 5.0 con lo Stregone e la mappa di Lut Gholein

L'aggiornamento principale 5.0 di Diablo Immortal è ufficialmente disponibile. Introduce una serie di novità che vanno a toccare diverse aree del gioco, dalle classi selezionabili all'espansione della mappa, fino alle attività di fine gioco. La novità di maggior rilievo è la classe dello Stregone , che porta a dieci il numero totale delle classi disponibili.

Il divoratore di anime

Lo Stregone è un evocatore con attacchi a distanza, le cui meccaniche si basano sull'utilizzo di magie oscure e sulla gestione di creature demoniache, evocate sul campo di battaglia. Una caratteristica peculiare di questa classe, disponibile fin dal primo livello, è la presenza di un compagno fisso chiamato Divoratore di Anime: questa entità può assorbire i demoni evocati nel corso degli scontri per conferire allo Stregone dei potenziamenti istantanei.

Parallelamente all'introduzione del nuovo archetipo, la patch prosegue l'arco narrativo del gioco. Attraverso una nuova serie di missioni principali intitolata "Gioiello Insanguinato", che porta avanti la Nazione dell'Agonia, viene sbloccato l'accesso alla città di Lut Gholein. La regione, ben nota ai giocatori per la sua importanza in Diablo II, ripropone luoghi e architetture storiche come la porta cittadina e la piazza centrale, ora contestualizzate all'interno di una trama che vede la zona occupata dalle forze del demone Andariel.

Infine, l'aggiornamento espande i contenuti per le attività di gruppo e l'endgame introducendo tre nuovi boss all'interno dell'Helliquary. Il roster dei nemici di alto livello si arricchisce con Yradus (il Falso Veggente, le cui abilità sfruttano il potere del sole), Shackled Maw (il Divoratore Primordiale di Anime) e Gulakht (l'Ingannatore del Clan della Notte, caratterizzato da attacchi basati sull'elemento fulmine).