Android 17 su Pixel: utenti segnalano problemi con il Wi-Fi dopo l'aggiornamento

La versione stabile di Android 17 ha ufficialmente fatto il suo debutto su smartphone Pixel. Oltre alle numerose novità e alle funzionalità inedite di cui vi abbiamo già parlato in precedenza, non mancano comunque alcune segnalazioni di bug e criticità. Secondo quanto riportato su Reddit da diversi utenti, alcune applicazioni sembrerebbero non riuscire a sfruttare correttamente la connessione Wi-Fi, funzionando esclusivamente tramite rete dati mobile. Vediamo meglio i dettagli.

Il Wi-Fi non funziona con alcune app Su Reddit si stanno moltiplicando le segnalazioni, in particolare da parte dei possessori di Pixel delle serie 7 fino alla 10. Più nello specifico, nonostante i dispositivi risultino correttamente connessi alle reti Wi-Fi, alcune applicazioni non sembrano riuscire a sfruttare la connessione e smettono di funzionare, tornando operative soltanto quando si passa ai dati mobili. Sembra che siano soprattutto le app di Google a essere coinvolte dal problema. Android 17 Tra le possibili cause si ipotizza un legame con le impostazioni IPv6: se il vostro router permette di attivarlo o disattivarlo, potrebbe valere la pena dare un'occhiata alla configurazione. Detto questo, non è sicuro che sia davvero quello il motivo e, al momento, Google non ha ancora fornito informazioni ufficiali in merito, quindi non resta che aspettare nuovi dettagli. Nel frattempo, fateci sapere nei commenti se anche voi state riscontrando lo stesso problema.

Le altre novità Fatta eccezione per il bug di cui vi abbiamo parlato, Android 17 introduce diverse novità, come le bolle delle app per aprire le applicazioni in finestre fluttuanti sovrapposte alle altre. È stata introdotta anche la funzione Screen Reactions, che permette di registrare contemporaneamente lo schermo e voi stessi, sovrapponendo quindi il vostro volto alla registrazione dello schermo. Android 17 è ufficialmente disponibile su Pixel: novità, funzioni inedite e dispositivi compatibili Non mancano poi le novità legate alla sicurezza e alla privacy degli utenti, che riguardano l'accesso alla posizione, la gestione dei contatti e la funzione "Segna come smarrito", ora migliorata con la possibilità di bloccare il telefono tramite autenticazione biometrica, oltre al consueto codice di accesso o PIN.