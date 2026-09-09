Diablo Immortal incontra Spawn: svelata la collaborazione con Todd McFarlane

Il live service mobile Diablo Immortal si prepara a una nuova collaborazione davvero prestigiosa, nel caso con Spawn , il celebre personaggio dei fumetti creato da Todd McFarlane . L'evento sarà disponibile all'interno del gioco a partire dal 29 settembre 2026, quindi tra poche settimane, e metterà in contatto due universi accomunati da molti elementi.

Alla BlizzCon

Per accompagnare il lancio della collaborazione, McFarlane sarà inoltre presente alla BlizzCon insieme al team di Diablo Immortal per un evento dedicato, al centro di cui ci sarà una sessione di disegno dal vivo, durante la quale l'autore realizzerà illustrazioni originali che reinterpreteranno alcuni degli iconici personaggi di Diablo attraverso lo stile e la prospettiva di Spawn.

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L'incontro proseguirà con una sessione di domande e risposte, offrendo al pubblico l'occasione di ascoltare direttamente McFarlane parlare della collaborazione e della propria carriera nel mondo del fumetto. Al termine è previsto anche uno speciale firmacopie per i partecipanti.

La collaborazione è stata anticipata anche da un trailer dedicato a Diablo Immortal x Spawn, nel quale compare un messaggio dello stesso McFarlane e viene mostrata una breve anteprima della prossima patch del gioco. I dettagli sui contenuti della collaborazione saranno comunicati in prossimità del debutto previsto per il 29 settembre.

La BlizzCon 2026 si terrà il 12 e il 13 settembre 2026.