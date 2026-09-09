Dead Island 2 Ultimate Edition per PS5 costa 19,99 € per uno sconto del 75% su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile Dead Island 2 Ultimate Edition per PS5 a soli 19,99 € rispetto al prezzo consigliato di 79,90 €, permettendoti di risparmiare fino al 75%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, ma lo riceverai entro un paio di settimane. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Combattimenti frenetici ed esilaranti
Prima di tutto, la Ultimate Edition include le espansioni Haus e SolA, il pacchetto Ricordi di Banoi, il pacchetto Armi dorate, il pacchetto Armi pulp, la katana Morte di Red, 6 pacchetti personaggio Premium e il pacchetto Kingdom Come: Deliverance II. Sperimenterai combattimenti cruenti e intensi in un'esperienza in prima persona, contro una massa famelica di zombi.
Potrai sfruttare i banchi di lavoro per creare nuove armi assurde, come martelli esplosivi o katane fiammeggianti, oppure giocare in compagnia di altri amici grazie alla modalità co-op. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.