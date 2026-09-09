Sopravvivenza spietata a poco più di 3€: Rain World per PC in offerta su Instant Gaming

Se volete misurarvi con una sfida di sopravvivenza unica, l'offerta di Instant Gaming per Rain World merita la vostra attenzione. Lo store propone il titolo con un taglio dell'89% sul prezzo netto di 2,69 €, ovvero 3,28 € con IVA al 22% inclusa. Rispetto ai 24,00 € del listino originale, il risparmio effettivo ammonta a 20,72 €, superando anche la promozione attualmente attiva su Steam che si ferma al 65% di sconto. Trovate il collegamento nel box promozionale in alto per riscattare il codice e aggiungere il gioco al vostro account.
Un mondo spietato
In Rain World vi troverete a guidare un gatto-lumaca separato dalla propria famiglia all'interno di un ambiente industriale in rovina, costantemente minacciato da devastanti piogge torrenziali. La struttura di gioco richiede di cacciare per accumulare nutrimento sufficiente a entrare in letargo prima dell'arrivo dei diluvi, muovendosi lungo una catena alimentare dinamica in cui i predatori reagiscono in modo autonomo grazie a un'intelligenza artificiale procedurale.
Il sistema di movimento e l'uso degli oggetti ambientali richiedono grande precisione per sopravvivere agli scontri con la fauna locale. L'acquisto sul negozio di key fornisce la licenza digitale in formato chiave da attivare direttamente sul vostro account Steam per PC.