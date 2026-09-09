Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone, The Haunting torna con la Stagione 06

Nel multiplayer arrivano innanzitutto le mappe Quantum e Bloodstead . La prima porta i giocatori all'interno di una struttura informatica artica, mentre la seconda propone un'ambientazione legata agli elementi horror della stagione. Per le Prove T.E.D.D. saranno invece disponibili tre mappe ispirate agli Zombie: Roadkill, Lost e Inferno.

Il 17 settembre prenderà il via la Stagione 06 di Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone , riportando in entrambi i giochi The Haunting , l'evento a tema horror della serie. La nuova stagione propone contenuti distribuiti tra multiplayer, Zombie, Warzone ed Endgame, oltre a nuove armi, sfide e ricompense.

Altre novità

Anche le modalità multiplayer ricevono alcune novità temporanee. Nelle Prove T.E.D.D. le squadre da sei giocatori competono per completare il maggior numero di obiettivi, mentre Hordepoint permette di utilizzare i non morti contro la squadra avversaria. In Freeze Tag, invece, l'obiettivo è immobilizzare gli avversari. La nuova stagione competitiva porterà inoltre una nuova serie di partite classificate multiplayer, con relative ricompense.

Per la modalità Zombie viene introdotta la nuova mappa Survival Tenshu Survival, ambientata nell'antico castello della famiglia Masaki. I giocatori dovranno affrontare le orde di non morti all'interno del mastio centrale di Kowakujō, completando gli obiettivi di ciascun round per ottenere ricompense.

La modalità guidata arriva inoltre in Rex Infernus, fornendo indicazioni aggiuntive per affrontare la missione principale. Nella nuova "Stanza di partenza", invece, sarà possibile mettere alla prova la propria resistenza cercando di arrivare il più lontano possibile senza uscire dalla Casa.

Anche Rogue Run viene ampliato con nuove ricompense, tra cui Pack-a-Punch IV, un potenziamento per le armi di rarità Ultra e l'Armatura dorata. Le playlist Casual e Hardcore includeranno inoltre le mappe Paradox Junction e Kowakujō.

Infine, chi ha completato tutte le missioni principali delle mappe Zombie a turni di Black Ops 7 potrà accedere a una nuova sorpresa legata al Super Easter Egg, accompagnata da ricompense inedite.

In Warzone, invece, The Haunting trasforma Haven's Hollow in Haunted Hollow, un'area avvolta dall'oscurità e caratterizzata da nuovi percorsi, rivelazioni e incontri soprannaturali. La mappa ospiterà anche la modalità a tempo limitato Giant Infected.

La modalità prevede una partita da 64 giocatori divisa tra Sopravvissuti e Infetti. I primi devono riuscire ad armare e far esplodere una bomba al DNA prima di essere sopraffatti dagli avversari, mentre gli Infetti hanno l'obiettivo di impedire che la missione venga completata.

La Stagione 06 introduce anche nuove sfide per le serie di vittorie in Battle Royale, Resurgence e Black Ops Royale, con sei nuove mimetiche per le armi. Torneranno inoltre le Partite classificate: Resurgence, con una stagione competitiva abbreviata e nuove ricompense.

In Endgame, The Haunting porta invece la notte su Avalon, modificando l'esperienza di gioco mentre gli Operatori affrontano Attività e Incarichi dopo il tramonto. La stagione introduce inoltre un nuovo evento mondiale, Evocazione proibita, che porterà un nuovo elemento legato all'oscurità nell'esperienza di gioco.

A completare l'aggiornamento ci sono nuove armi, accessori, eventi e contenuti cosmetici. Il Battle Pass della Stagione 06 introduce il fucile d'assalto TR51 Para e il fucile mitragliatore VMP, mentre eventi e sfide permetteranno di ottenere l'arma da mischia Arcblade, l'arma speciale Roc 20 mm e altri accessori.

Tra gli appuntamenti della stagione ci sarà anche Camo Costume Party, dedicato alle mimetiche per le armi, mentre il Pass evento DOOM permetterà di sbloccare ulteriori ricompense a tema. Le sfide Dark Ops e quelle settimanali aggiungeranno altri obiettivi, con oltre 45 mimetiche per le armi ottenibili nel corso della stagione.

Il Battle Pass offrirà infine nuovi progetti per armi, skin, biglietti da visita, mosse finali ed emote attraverso i livelli gratuiti e premium. Chi acquisterà BlackCell potrà ottenere anche l'operatore Revenant e un progetto per arma Mastercraft, oltre a ulteriori varianti sbloccabili completando specifiche sfide. Il negozio proporrà infine nuovi pacchetti premium con skin Ultra, contenuti reattivi e progetti Mastercraft.