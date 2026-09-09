Il cantante dei Breaking Benjamin ferma un concerto per chiedere ai fan di scaricare la sua mod di Fallout 4

L'episodio, decisamente surreale, è avvenuto durante un'esibizione della band a Holmdel, nel New Jersey, lo scorso 6 settembre. A un certo punto Burnley ha fermato la performance e, per circa quattro minuti, ha implorato il pubblico di scaricare la sua mod "True First Person" (pubblicata su NexusMods con il nome killemloud), che attiva una visuale in prima persona permanente e permette di vedere anche il corpo del personaggio.

Benjamin Burnley , leader e voce dei Breaking Benjamin, nonché grande appassionato di videogiochi e modder nel tempo libero, ha interrotto un proprio concerto per chiedere ai fan di scaricare una sua mod di Fallout 4 , nel tentativo di avere la meglio in una sorta di faida con un altro modder. Sì, avete letto bene.

L’appello di Burnley ai fan

Durante il suo discorso, Burnley ha spiegato che la mod è "piuttosto buona", ma che un altro modder la starebbe criticando pesantemente e bullizzandolo. Il suo obiettivo, quindi, era semplice: chiedere ai fan di scaricare la mod, anche se non giocano a Fallout 4, così da far salire il contatore dei download per dare una lezione al suo rivale.

"Ho appena creato una mod che fa sì che, quando giochi in prima persona, resti in prima persona. Vedi il tuo corpo in prima persona. Vai nell'area del workshop in prima persona, e la terza persona funziona comunque. Quindi voglio che andiate a scaricare quella fottuta mod", ha iniziato Burnley.

"Ma soprattutto voglio dirvi perché lo sto facendo. C'era un modder nella community che è stato davvero cattivo con me, mi bullizzava e mi diceva: "La tua mod fa schifo, non sai quello che stai facendo". Così, ogni maledetta notte, sto lavorando a questa mod e gli sto facendo esplodere i download. Vi prego, aiutatemi a distruggere questo stronzo. Non dirò nemmeno il suo nome, ma è un idiota, e fanculo lui."

"Anche se non giocate a quel gioco, andate a scaricarla. È su NexusMods", ha insistito. "E domani voglio vedere quei download salire. ...Questo è per chi ama le mod. Sto caricando l'aggiornamento. Sapete, quando pubblichi una mod dovresti poter crescere, imparare e migliorarla. E fin da subito questo fottuto idiota ha sputato sulla mia mod, e non mi lascia nemmeno aggiornarla. Ecco cos'è successo."

Al momento la mod di Burnley è arrivata a quota 2.900 download, molti arrivati proprio dopo il concerto. Attualmente è nella top 20 delle più scaricate di Fallout 4 su NexusMods nell'ultimo mese, dunque l'obiettivo sembrerebbe essere stato centrato.