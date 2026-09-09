Domani Panic presenterà le novità della stagione 3 di Playdate, la console con la manovella

Panic ha annunciato un nuovo Playdate Update Showcase, in programma domani, 9 settembre, alle 18:00, ora italiana. La presentazione sarà trasmessa sul canale YouTube di Panic e sul sito ufficiale live.panic.com e sarà dedicata principalmente a Playdate Season Three , la nuova raccolta di giochi sviluppati appositamente per la piccola console portatile.

La terza stagione

Nel corso dello showcase verranno presentati nel dettaglio i giochi inclusi nella terza stagione e sarà comunicato anche quando i possessori di Playdate potranno iniziare a giocarli. Il sistema delle Seasons prevede infatti la pubblicazione progressiva dei titoli, con nuovi giochi distribuiti ogni settimana agli acquirenti della stagione in contemporanea a livello globale.

L'idea alla base del progetto è quella di creare una sorta di appuntamento collettivo per la community, con i giocatori che scoprono e provano gli stessi titoli nello stesso periodo. È un modello concepito già nelle prime fasi di sviluppo di Playdate e che sembra aver trovato una buona risposta. Playdate Season 2, pubblicata il 28 maggio 2025, ha superato le 15.000 copie acquistate, un numero interessante per un ecosistema così piccolo.

L'annuncio della terza stagione arriva pochi giorni dopo un'altra iniziativa di Panic, questa volta legata ai dazi sulle importazioni negli Stati Uniti. Nel periodo 2025-2026 la società aveva applicato ai clienti un sovrapprezzo compreso tra il 15% e il 19% a causa delle tariffe introdotte dall'amministrazione Trump. Dopo che la Corte Suprema statunitense ne ha disposto il ritiro a febbraio, Panic ha iniziato a restituire ai clienti gli importi corrispondenti ai dazi, man mano che i relativi rimborsi sono tornati disponibili per le aziende.

Cabel Sasser, cofondatore di Panic, ha spiegato la scelta con parole piuttosto dirette: "Non sono semplicemente soldi che possiamo tenere, e ci ha fatto davvero piacere restituirli. È un modo semplice per sapere di aver preso la decisione giusta".

Nel frattempo, le vendite complessive di Playdate hanno superato le 80.000 unità. La console risulta attualmente esaurita sul negozio online di Panic, ma sarà possibile acquistarla di persona durante il Portland Retro Gaming Expo, in programma dal 9 all'11 ottobre, presso lo stand della società. In alternativa, gli interessati possono registrarsi per ricevere una notifica quando saranno nuovamente disponibili nuove scorte.