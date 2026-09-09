L'epopea di Ichiban e Kiryu alle Hawaii: Like a Dragon: Infinite Wealth per PC in offerta su Instant Gaming

Il capitolo che unisce i destini di Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu scende a prezzo ridotto per gli utenti PC. Like a Dragon: Infinite Wealth - Deluxe Edition si trova infatti su Instant Gaming con un taglio del 77% sul prezzo netto di 19,79 €, che porta la spesa finale a 24,14 € con IVA al 22% inclusa. Confrontato con il listino base di 85,00 €, l'acquisto sul negozio di key vi permette un risparmio reale di 60,86 €. Potete utilizzare il collegamento nel box promozionale in alto per riscattare la chiave e avere subito il titolo nella vostra libreria.

Le spiagge di Honolulu e la svolta ruolistica

In Like a Dragon: Infinite Wealth seguirete le vicende di Ichiban Kasuga, in viaggio verso le Hawaii alla ricerca della madre biologica, affiancato dallo storico drago di Dojima Kazuma Kiryu. Il sistema di gioco perfeziona la formula da gioco di ruolo a turni introdotta nel capitolo precedente, garantendo una maggiore libertà di movimento durante il proprio turno per posizionarsi tatticamente e sfruttare gli elementi dell'ambiente negli attacchi.

L'avventura spazia tra la mappa di Yokohama e l'ampia ambientazione di Honolulu, ricca di minigiochi articolati come la gestione del resort di Dondoko Island e le sfide di addestramento Sujimon. Questa versione Deluxe include il pacchetto Master Vacation, che sblocca la modalità Nuova Partita+, un dungeon finale ad alta difficoltà e costumi aggiuntivi. La chiave acquistata su Instant Gaming fornisce una licenza digitale da attivare direttamente sul vostro account Steam per PC.