Sembra chiara la correlazione fra la spinta alle prenotazioni e il primo weekend di beta , che si conclude oggi, ma Elliott riferisce che generalmente le impressioni su questi test sono state contrastanti per via di alcuni aspetti che gli sviluppatori dovranno sistemare.

La piattaforma digitale Valve non è mai stata effettivamente la casa di Call of Duty e l'analista Rhys Elliott ha voluto sottolinearlo, ma considerando che mancano ancora due mesi all'uscita di Modern Warfare 4 ci troviamo senz'altro di fronte a numeri molto interessanti .

Stando alle stime di Alinea Analytics, le prenotazioni di Call of Duty: Modern Warfare 4 su Steam hanno già doppiato Black Ops 7 : il nuovo capitolo avrebbe piazzato quasi 400.000 preorder contro le poco più di 200.000 copie vendute al lancio dal già citato Black Ops 7.

Un ritorno entusiasmante?

Se è vero che Call of Duty: Black Ops 7 ha deluso le aspettative, non c'è dubbio che il ritorno al realismo di Modern Warfare 4 abbia riacceso l'entusiasmo dei tantissimi appassionati dello sparatutto prodotto da Activision, e questi primi risultati sembrano confermarlo.

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Certo, è ancora presto per trarre qualsivoglia conclusione e la beta, come da tradizione, non fa che fornire un assaggio di quella che sarà l'esperienza completa, realizzato proprio allo scopo di testare modalità e funzionalità che verranno poi rifinite dal team di sviluppo.