DJI Osmo Pocket 4 è in offerta su AliExpress: sconto valido per poco tempo

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Un accessorio molto utile
Come anticipato, si tratta di una videocamera perfetta per chi vuole realizzare contenuti di ogni tipo. Questo dispositivo offre infatti immagini nitide anche in scarse condizioni di illuminazione, mentre le riprese sono molto stabili grazie allo stabilizzatore meccanico. Inoltre, l'ActiveTrack supporta il tracciamento di soggetti distanti con zoom 4x. A contribuire positivamente è l'autofocus, che mantiene il soggetto nitido in ogni circostanza, quindi potrai registrare i tuoi momenti preferiti godendo di un accessorio altamente affidabile.
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