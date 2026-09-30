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Tempest Rising, disponibile su Steam l'espansione The Veti's Wrath che aggiunge la terza fazione

Tempest Rising si espande con The Veti's Wrath, DLC che introduce la terza fazione giocabile con una nuova campagna per giocatore singolo composta da 11 missioni.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   30/09/2026
Le tre fazioni di Tempest Rising, con i Veti al centro
Tempest Rising
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È disponibile da oggi su Steam The Veti's Wrath, la nuova espansione di Tempest Rising che completa l'introduzione della terza fazione giocabile dello strategico in tempo reale sviluppato da Slipgate Ironworks e pubblicato da Knights Peak e 3D Realms.

Il DLC aggiunge una nuova campagna per giocatore singolo composta da 11 missioni, interamente dedicata ai Veti, un'antica razza aliena dotata di una tecnologia avanzata e caratterizzata da un approccio alla guerra basato sulla conquista e sul controllo degli avversari.

Dettagli sui Veti

La storia è ambientata dopo le Tempest Wars, quando i Veti sono stati praticamente annientati e sono braccati dalle fazioni umane che si contendono il controllo del pianeta. L'obiettivo della campagna è riunire le forze superstiti, recuperare la tecnologia sottratta e contrastare la corruzione che minaccia di consumarla dall'interno.

Dal punto di vista del gameplay, i Veti dispongono di unità, abilità e dottrine inedite, con meccaniche che puntano sulla sottomissione del nemico. Tra le possibilità a disposizione della fazione ci sono la conversione dei soldati caduti in Enlightened, unità prive di volontà che possono essere sacrificate per alimentare le macchine da guerra e potenziare le proprie truppe. L'arsenale comprende inoltre unità come il gigantesco War Ender e la Phantom Artillery, oltre a tattiche basate sul teletrasporto e sulla possibilità di consumare determinate unità per ottenere temporanei incrementi di potere.

Tempest Rising, l'espansione The Veti's Wrath arriva il 29 settembre su Steam Tempest Rising, l'espansione The Veti's Wrath arriva il 29 settembre su Steam

Parallelamente al DLC è stato pubblicato un aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco base, che rende la fazione dei Veti utilizzabile nelle modalità multiplayer, schermaglia e partite personalizzate. Non è quindi necessario acquistare The Veti's Wrath per utilizzare la nuova fazione nelle modalità competitive e di gioco libero.

L'espansione è disponibile su Steam al prezzo standard di 19,99 euro, con uno sconto di lancio del 10%. Per i nuovi giocatori è invece disponibile la Gold Edition, che comprende il gioco base, le due campagne originali dedicate alla Global Defense Force e alla Tempest Dynasty, il multiplayer e The Veti's Wrath. Il pacchetto costa normalmente 54,99 euro, ma viene proposto temporaneamente a 34,99 euro grazie allo sconto di lancio del 36%. Anche il gioco base è acquistabile con uno sconto del 50% per un periodo limitato.

Come raccontato nella nostra recensione, Tempest Rising è ambientato in una versione alternativa del 1997 nella quale la crisi dei missili di Cuba è sfociata in un conflitto nucleare.

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