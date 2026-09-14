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Tempest Rising, l'espansione The Veti's Wrath arriva il 29 settembre su Steam

La terza fazione di Tempest Rising sarà protagonista di una nuova campagna per giocatore singolo composta da 11 missioni.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   14/09/2026
La copertina di Tempest Rising
Tempest Rising
Tempest Rising
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L'espansione The Veti's Wrath di Tempest Rising sarà disponibile su Steam dal 29 settembre, introducendo nel gioco la terza fazione giocabile, i misteriosi Veti, già comparsi nelle campagne precedenti. L'espansione potrà essere acquistata separatamente oppure insieme alla nuova Gold Edition, pensata per chi vuole affrontare l'intera campagna del gioco con tutte e tre le fazioni.

I contenuti

The Veti's Wrath proporrà una nuova campagna per giocatore singolo composta da 11 missioni e raccontata dal punto di vista dei Veti. La fazione, tecnologicamente avanzata, è intenzionata a riconquistare il mondo che un tempo dominava, combattendo contro l'umanità e utilizzando i nemici caduti per alimentare le proprie forze militari e il proprio arsenale.

L'arrivo dell'espansione sarà accompagnato da un aggiornamento gratuito destinato a tutti i possessori di Tempest Rising. Dal 29 settembre sarà infatti possibile utilizzare l'intera fazione dei Veti anche nelle modalità multiplayer, Skirmish e nelle partite personalizzate, senza dover acquistare il DLC.

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Con l'aggiunta dei Veti, Tempest Rising disporrà quindi di tre fazioni caratterizzate da differenti approcci strategici. Il gioco è ambientato in un 1997 alternativo, nel quale la crisi dei missili di Cuba è degenerata in un conflitto nucleare, e propone una struttura RTS che combina costruzione delle basi, gestione degli eserciti e combattimenti in tempo reale. Oltre alle campagne per giocatore singolo, sono presenti multiplayer competitivo e modalità Skirmish.

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