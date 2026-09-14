Tempest Rising, l'espansione The Veti's Wrath arriva il 29 settembre su Steam

L'espansione The Veti's Wrath di Tempest Rising sarà disponibile su Steam dal 29 settembre , introducendo nel gioco la terza fazione giocabile, i misteriosi Veti, già comparsi nelle campagne precedenti. L'espansione potrà essere acquistata separatamente oppure insieme alla nuova Gold Edition, pensata per chi vuole affrontare l'intera campagna del gioco con tutte e tre le fazioni.

I contenuti

The Veti's Wrath proporrà una nuova campagna per giocatore singolo composta da 11 missioni e raccontata dal punto di vista dei Veti. La fazione, tecnologicamente avanzata, è intenzionata a riconquistare il mondo che un tempo dominava, combattendo contro l'umanità e utilizzando i nemici caduti per alimentare le proprie forze militari e il proprio arsenale.

L'arrivo dell'espansione sarà accompagnato da un aggiornamento gratuito destinato a tutti i possessori di Tempest Rising. Dal 29 settembre sarà infatti possibile utilizzare l'intera fazione dei Veti anche nelle modalità multiplayer, Skirmish e nelle partite personalizzate, senza dover acquistare il DLC.

Con l'aggiunta dei Veti, Tempest Rising disporrà quindi di tre fazioni caratterizzate da differenti approcci strategici. Il gioco è ambientato in un 1997 alternativo, nel quale la crisi dei missili di Cuba è degenerata in un conflitto nucleare, e propone una struttura RTS che combina costruzione delle basi, gestione degli eserciti e combattimenti in tempo reale. Oltre alle campagne per giocatore singolo, sono presenti multiplayer competitivo e modalità Skirmish.