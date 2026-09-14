I produttori di Lies of P hanno registrato Wonders of O, si tratta del sequel?

Neowiz ha registrato Wonders of O in Europa, e tutto fa pensare che possa trattarsi del sequel di Lies of P, lo straordinario soulslike sviluppato da Round8 Studio e ispirato a Le Avventure di Pinocchio.
Se avete giocato Lies of P continuate pure a leggere, diversamente tenete presente che le informazioni di seguito potrebbero includere degli spoiler sul finale del gioco, o meglio sulla breve sequenza che è possibile vedere dopo i titoli di coda.
In questa scena ritroviamo Giangio, che a quanto pare è in realtà Philippus Paracelsus, mentre fa rapporto ai suoi superiori in merito agli "esperimenti di Krat" e parla di P come di un importante tassello per l'ottenimento della vita eterna.
Non è tuttavia l'unico soggetto sotto osservazione: Paracelsus è ancora alla riceerca di un'altra persona, tale Dorothy, e proprio mentre ne parla vediamo sui tetti di Krat una ragazza dalle scarpe rosse che fa sbattere tre volte i tacchi.
Una saga che reinterpreta i classici
Lo scorso maggio Neowiz ha dichiarato che Lies of P 2 è entrato in piena produzione, e il trademark appena depositato in Europa sembra confermare che il nuovo capitolo della saga punterà a reinterpretare un altro grande classico della letteratura.
Tutto fa pensare che in questo caso possa trattarsi de Il Meraviglioso Mago di Oz di L. Frank Baum, un'altra storia entrata nell'immaginario collettivo e dotata senz'altro del potenziale per dare vita a un soulslike davvero affascinante.