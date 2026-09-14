I produttori di Lies of P hanno registrato Wonders of O, si tratta del sequel?

Neowiz ha registrato Wonders of O in Europa, e tutto fa pensare che possa trattarsi del sequel di Lies of P, lo straordinario soulslike sviluppato da Round8 Studio e ispirato a Le Avventure di Pinocchio.

Se avete giocato Lies of P continuate pure a leggere, diversamente tenete presente che le informazioni di seguito potrebbero includere degli spoiler sul finale del gioco, o meglio sulla breve sequenza che è possibile vedere dopo i titoli di coda.

In questa scena ritroviamo Giangio, che a quanto pare è in realtà Philippus Paracelsus, mentre fa rapporto ai suoi superiori in merito agli "esperimenti di Krat" e parla di P come di un importante tassello per l'ottenimento della vita eterna.

Non è tuttavia l'unico soggetto sotto osservazione: Paracelsus è ancora alla riceerca di un'altra persona, tale Dorothy, e proprio mentre ne parla vediamo sui tetti di Krat una ragazza dalle scarpe rosse che fa sbattere tre volte i tacchi.