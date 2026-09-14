Diablo 5 avrà la maggiore quantità di classi vista finora nella serie, al lancio

Per il momento, Blizzard ha presentato tre classi che saranno disponibili al lancio di Diablo 5, ovvero Monaco, Cacciatore di Demoni e Cavaliere della Peste , ma non sono chiaramente gli unici, visto che il nuovo capitolo ne metterà più del solito a disposizione.

Il director Joe Shely ha svelato la cosa nel corso del panel di presentazione di Diablo 5 alla BlizzCon 2026, dopo l' annuncio a sorpresa del nuovo capitolo e i primi dettagli che hanno proprio svelato le nuove classi e informazioni su storia e mondo in divenire per il nuovo action RPG.

Mancano ancora quasi tre anni alla sua uscita ma cominciano ad emergere già alcuni dettagli su Diablo 5 , derivanti dalla BlizzCon 2026 appena conclusa e che, tra le altre cose, sostengono che il nuovo capitolo sarà quello con la maggiore quantità di classi di personaggi vista finora nella serie già al lancio .

Una decina di classi già al lancio?

"Diablo 5 uscirà con più classi che mai", ha affermato Shely durante la presentazione, "E non intendo solo più classi rispetto a qualsiasi altro gioco della serie Diablo al momento del lancio. Intendo più classi in assoluto".

Questo significa che Blizzard potrebbe puntare a includere anche una decina di classi in Diablo 5 al momento del lancio, considerando che Diablo 4, con l'aggiunta della nuova classe Amazzone svelata proprio durante la BlizzCon 2026, ha raggiunto 9 classi.

"Ciò che questo comporta è che, se hai iniziato a giocare a Diablo con Diablo 3, probabilmente conosci il Cacciatore di Demoni, e potrai passare a Diablo 5 vivendo un'esperienza che ti risulterà familiare e nuova allo stesso tempo", ha detto Shely, facendo un esempio.

"È una nuova interpretazione della classe. Sarà diversa, ma avrai comunque le doppie balestre. Soddisferemo quella nostalgia che provi e quella sensazione di com'era quell'esperienza. Avere molte classi ci permette di farlo in un modo che prima non potevamo. Ci offre anche l'opportunità di esplorare nuove classi come il Cavaliere della Peste".

Con lo sviluppo che sta entrando a pieno regime in Diablo 5, Blizzard ha confermato che Diablo 4 non riceverà più nuove espansioni in futuro, concentrandosi sulle stagioni. Proprio su questo fronte è stata presentata in questi giorni la nuova Stagione del Retaggio degli Inferi.